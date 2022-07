TSV Jetzendorf „zaubert Joker aus dem Ärmel“ und holt ersten Saisonpunkt

Einen harten Kampf lieferten sich der SC Oberweikertshofen (weiße Trikots) und der TSV Jetzendorf. © Dieter Metzler

Die Defensive hatte dem TSV Jetzendorf in der Vorbereitung und auch am ersten Spieltag der Landesliga Südwest vor einer Woche Sorgen bereitet.

Jetzendorf - Ausgerechnet im ersten Heimspiel gegen den SC Oberweikertshofen ist erstmals der Kasten des TSV sauber geblieben. Das 0:0 gegen den Mitaufsteiger war nicht unbedingt zu erwarten, denn in der Viererkette musste TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler mal wieder umbauen. „Wir haben heute mit Christos unseren Joker aus dem Ärmel gezaubert“, sagte Schäffler.

Christos heißt mit Nachnamen Papadopoulos und wollte im Sommer seine Karriere beenden. Nur im absoluten Notfall sei der Innenverteidiger bereit für Einsätze, so Schäffler. Bereits am zweiten Spieltag gegen Oberweikertshofen trat der Ausnahmezustand ein. „Uns haben drei Innenverteidiger gefehlt“, erklärte Schäffler. Er machte Papadopoulos zum Abwehrchef im Zentrum der Viererkette – neben Ferdinand Els. Dieser kam im Sommer vom TSV Wolznach und hatte bisher maximal in der Kreisklasse verteidigt.

Gegen Oberweikertshofen feierte Els seine Landesliga-Premiere. Das Lob des Trainers blieb nicht aus: „0:0 spricht erst einmal für die Defensive. Christos und Ferdi haben wirklich einen sehr guten Job gemacht.“ Der TSV überzeugte in der ausgeglichenen Partie aber auch in der Offensive – die Effizienz im Abschluss mal ausgeklammert. „Wir hatten Chancen für zwei Spiele“, sagte Schäffler. „Alleine Domi Reisner hat zwei, drei Riesendinger gehabt“, sagte Schäffler.

Der Spielertrainer selbst mit einem Kopfball aus kurzer Distanz und Max Kreitmair hatten weitere sehr gute Möglichkeiten. Auf der Gegenseite musste die TSV-Defensive hellwach sein. Denn wenn Oberweikertshofen in Richtung des Tores von Jeremy Manhard kam, waren die Gäste ebenfalls gefährlich. Der TSV-Keeper musste in einer Szene sein ganzes Können abrufen, um den Rückstand zu verhindern. Auch nach dem Seitenwechsel sah Schäffler ein „Duell auf Augenhöhe“. Die Jetzendorfer waren etwas zwingender, doch entweder scheiterten sie am gut aufgelegten SCO-Torhüter Adrian Wolf oder trafen in Tornähe die falschen Entscheidungen. Als Ben Geuenich in der Nachspielzeit aus fünf Metern knapp am langen Pfosten vorbei köpfte, war klar, dass die Grün-Weißen auch nach zwei Spieltagen ohne Sieg und ohne Tor dastehen.

Allerdings durften sie ihren ersten Punkt seit dem Aufstieg bejubeln. Und dies gegen eine ambitionierte Mannschaft aus Oberweikertshofen, die dem TSV alles abverlangte und nun vier Punkte nach zwei Spieltagen auf dem Konto hat. „Trotz der fehlenden Tore, es war ein schönes Spiel für die Zuschauer mit hohem Tempo und sehr vielen Zweikämpfen“, resümierte Schäffler nach dem Heimauftakt vor 325 Gästen im Lorenz-Wagner-Stadion. Und weiter: „Am Ende hätte es auch 4:2 für uns ausgehen können. Ich bin trotzdem sehr stolz auf meine Mannschaft und kann den Jungs nur gratulieren. Wir haben ein sehr gutes Heimspiel gemacht.“ Ihren ersten Saisonsieg wollen die Grün-Weißen am Sonntag (17 Uhr) gegen den SV Mering einfahren. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Jetzendorf - SC Oberweikertshofen 0:0

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Ferdinand Els, Leon Grauvogl, Maximilian Kreitmair, Alexander Schäffler, Luis Sarisakal, Dominic Reisner, Wlad Beiz, Christos Papadopoulos – Sebastian Pohlmann, Josef Keimel, Benedict Geuenich. SC Oberweikertshofen: Adrian Wolf, Kilian Lachmayr, Fabio Gonschior, Maximilian Schuch, Dominik Widemann, Valentin Hüber, Elias Eck, Dominik Danowski, Osman Yontar, Alexander Greif, Fabian Friedl – Patrick Lapper, Marcel Berger, Yenal Strauß, Lukas Kopyciok, Leonardo Di Pasquale. Zuschauer: 325. Tore: Fehlanzeige.