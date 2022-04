Karlsfeld: Nach drei Unentschieden in Folge - Sattelberger schießt den TSV zum Sieg

Pascal Sattelberger erzielt beide Tore gegen Kirchheim

Von Moritz Stalter schließen

Karlsfeld klopft oben an. Nach dem Heimsieg gegen den SC Kirchheim sind die Aufstiegsplätze wieder in Sichtweite. Großen Anteil daran hat auch Pascal Sattelberger.

Karlsfeld - Bis zum Abpfiff mussten die Landesliga-Kicker des TSV Eintracht Karlsfeld zittern, denn die Gäste vom Kirchheimer SC haben in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne geworfen. Doch dieses Mal retteten die Karlsfelder den knappen 2:1-Vorsprung ins Ziel. Die Erleichterung über den ersten Sieg im Jahr 2022 ist riesig gewesen. Sie äußerte sich in einer Kombination aus Energie und Erschöpfung. Während Kapitän Fitim Raqi seine Freude herausschrie, mussten einige seiner Teamkollegen erst einmal durchschnaufen. Zurück lagen 90 Minuten harte Arbeit.

Die Karlsfelder starteten erstmals seit der Winterpause mit Stamminnenverteidiger Kilian Cuni. Der 23-Jährige spielte nach überstandener Knieverletzung und Krankheit mit Fabian Schäffer in der Defensivzentrale. Beide gaben dem Team Stabilität, was sich positiv auf das Offensivspiel auswirkte. Die erste Großchance gehörte dann auch der Eintracht: Nachdem der Gästekeeper Ivan Babic einer Flanke unterlaufen hatte, köpfte Michael Dietl knapp über das leere Tor. Wenig später hatten Pascal Sattelberger und Leon Ritter die nächsten Möglichkeiten der Karlsfelder.

Von Kirchheim kam bis dahin aus dem Spiel heraus wenig, nur einmal musste Eintracht-Torhüter Dominik Krüger in höchster Not retten. Allerdings erarbeitete sich der Tabellenvorletzte mehrere Eckbälle. Karlsfeld verteidigte diese Situationen allerdings deutlich besser als in den vergangenen Wochen. „Da hat uns Kilian mit seiner Kopfballstärke und Präsenz geholfen“, sagte Jochen Jaschke, der Trainer der Karlsfelder. Doch ausgerechnet Cuni musste in der 32. Minute verletzungsbedingt vom Platz. Ivan Ivanovic kam ins Spiel. Die Innenverteidigung musste sich neu sortieren – und dies nutzten die Gäste aus: Benjamin Murga tauchte nach einem Steilpass frei vor dem Tor auf und ließ Schlussmann Dominik Krüger keine Chance (35.).

Die Eintracht lag wieder zurück, doch das Team Jaschke und Sebastian Stangl zeigte eine Reaktion. „Die Jungs waren richtig gereizt, das hat man gemerkt“, beobachtete Jaschke. Chancen waren die Folge. Leon Ritter köpfte den Ball an die Latte (39.) und verpasste den Ausgleich knapp. Den erzielte kurz darauf Sattelberger aus der Distanz. Der Schuss aus 23 Metern schlug im linken Eck ein - 1:1, gleichzeitig der Spielstand zur Halbzeit.

Für die zweite Hälfte stellten die Karlsfelder von einer Vierer- auf eine Dreierkette um. „Das hat perfekt gepasst gegen die zwei Stürmer des Gegners“, erklärte Jaschke. Schäffer rückte vor ins Mittelfeld, während der eingewechselte Nico Frank den zentralen Part in der Kette übernahm. „Nico hat ein super Spiel gemacht. Er hat den Laden hinten zusammengehalten“, so Jaschke.

Vor den Tore passierte zunächst wenig, bis Sattelberger sich den Ball in der 61. Minute knapp 25 Meter vor dem Tor zurechtlegte. Mit einer wunderbaren Flugkurve setzte er den Ball in den Winkel der Torwartecke. Allein die Tatsache, dass Kirchheims Torhüter spekulierte, war ein Kompliment an Sattelbergers Schusstechnik. Der erste Karlsfelder Sieg war greifbar, doch Kirchheim wehrte sich und warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne.

Es blieb spannend - auch weil Florian Schrattenecker nach einem mustergültigen Konter knapp rechts vorbeischoss. So hatten die Gäste noch eine große Möglichkeit, doch die Hereingabe fand keinen Abnehmer. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter ab - und Karlsfeld jubelte über den ersten Dreier im Kalenderjahr. „Endlich“, sagte Jaschke. Am Tag danach verabschiedeten sich die Karlsfelder auf eine Hütte – Skifahren inklusive. Mit dem Sieg im Gepäck macht der Wochenend-Ausflug deutlich mehr Spaß. (Moritz Stalter)