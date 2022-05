TSV Landsberg verpflichtet Daniel Leugner - Ex-Löwe ist Wunschspieler von Hutterer

Von: Moritz Bletzinger

Daniel Leugner (r.) wechselt von Ligakonkurrent TSV 1865 zum TSV 1882 Landsberg. © IMAGO/Sven Leifer

Der TSV 1882 Landsberg stellt die Weichen für nächste Saison. Spielertrainer Mike Hutterer bleibt und bekommt seinen Wunschspieler: Daniel Leugner von 1865 Dachau.

Landsberg - „Mit Daniel Leugner wechselt einer der Wunschspieler von Spielertrainer Mike Hutterer an den Lech“, teilt der TSV 1882 Landsberg mit. Der 27-Jährige Mittelfeldspieler kommt von Ligakonkurrent 1865 Dachau und absolvierte dort in der vergangenen Saison 33 Spiele, in denen ihm elf Tore und sieben Assists gelangen.

Ausgebildet wurde Leugner beim TSV 1860 München. In der Löwen-Jugend spielte er bis zur U19 und verließ Giesing dann für den FC Augsburg. Beste Gesprächsthemen also mit seinem neuen Co-Spielertrainer Sascha Mölders. Der Durchbruch in die Bundesliga gelang Leugner bei den Schwaben aber nicht. 2015 kehrte Leugner in den Münchner Raum zurück.

Daniel Leugner von 1865 Dachau zum TSV Landsberg: Traum vom Bayernliga-Rekordspieler lebt

Seitdem hat er mächtig Erfahrung in der Bayernliga gesammelt: Vier Jahre lang spielte er für den SV Pullach, wechselte vor seinem Engagement in Dachau für eine Saison zum FC Pipinsried. Im Dachauer Hinterland wurde er Meister, ging aber nicht mit dem FCP in die Regionalliga. Im Live-Interview mit Fussball Vorort steckte er sich ein ganz anderes Ziel: „Rekordspieler der Bayernliga.“ 1865 Dachau hätte er da vielleicht eine Pause einlegen müssen. 1865 muss in die Relegation gegen den FC Sonthofen.

Beim TSV 1882 Landsberg kann er sein Konto von bislang 163 Bayernliga-Partien weiter ausbauen. Zum Rekord fehlt ihm allerdings noch ein ganzes Stückchen: Rekordspieler ist aktuell Christian Doll mit 333 Einsätzen (Statistiken von „transfermarkt.de“). Er spielte ebenfalls unter anderem für den FC Pipinsried und den TSV 1865 Dachau. In diesem Sommer beendete Doll seine Karriere beim SV Pullach.

Wie man ein Bayernliga-Dauerbrenner bleibt, kann Leugner nun übrigens seinen neuen Coach fragen. Michael Hutter steht mit bislang 298 Spielen auf Rang vier der Rekordspieler-Tabelle. Und auch der Landsberger Spielertrainer wird sicherlich noch einige Einsätze dazukommen lassen. (moe)