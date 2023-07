Krautschneider-Show in Dachau – Sagenhafter Schlussspurt der kleinen Löwen

Von: Robert M. Frank

Da staunt sogar Mölders: Steffen Krautschneider, dem ein Hattrick bei Landsbergs 4:2 in Dachau glückte. ArchivFoto: imago © IMAGO/Michael Sigl

In allen Trainer-Umfragen wurde der prominent aufgestellte TSV Landsberg als Titelfavorit in der Bayernliga gehandelt.

München – Am ersten Spieltag setzte das Team um den Ex-Profi Sascha Mölders gleich ein Ausrufezeichen mit dem 4:2-Auswärtssieg beim TSV 1865 Dachau. Ein Akteur sorgte für besondere Schlagzeichen: So erzielte Steffen Krautschneider drei Treffer (2., 61. und 82. Minute) kassierte in der Nachspielzeit aber die Rote Karte. Auch der Ex-Löwe Nico Karger (zuletzt beim FC Deisenhofen) konnte sich als Torschütze auszeichnen (14.). Die Dachauer hielten gegen das Topteam vom Lech gut mit, die Treffer von Emir Emirgan (36.) und Marcel Kosuch (45.) reichten aber nicht, um den Qualitätsunterschied auszugleichen.

Darauf mussten die Fans lange Jahre warten, auf das Duell zwischen dem SV Heimstetten und dem Kirchheimer SC, beide in der gleichen Gemeinde angesiedelt. So kamen dann 1400 Zuschauer zu einem „Familientreffen“, denn die Akteure der beiden Kontrahenten verbindet einiges sportliche, aber auch privat, die beiden Trainer Roman Langer (Heimstetten) und Steven Toy (KSC) sogar eine Jugendfreundschaft. Die Partie zwischen dem Regionalliga-Absteiger und dem Liga-Neuling verlief weitgehend auf Augenhöhe. Erst in der 4. Minute der Nachspielzeit gab es im Lager der Gastgeber Grund zum Jubeln, da verwandelte Hugo Heise den Matchball für den Favoriten.

Beim FC Deisenhofen war vor dem Start etwas Skepsis angesagt, denn der Verlust des „Torschützenkönigs“ Nico Karger musste erst einmal aufgefangen werden. Aber dann freute sich Trainer Andy Pummer über die Leistung seiner neu aufgestellten Mannschaft, die beim 3:1 auswärts beim FC Ismaning eine starke Vorstellung ablieferte. Die Gastgeber, mit vielen personellen Veränderungen, präsentierten sich noch etwas wackelig und nicht besonders eingespielt. So kam Deisenhofen durch die Treffer von Paul Schemat (14. und 22.) und Michael Bachhuber (55.) zu einem ungefährdeten Auswärtssieg. Für Ismaning war dagegen der Anschlusstreffer von Ryohei Nishikawa (57.) nur ein schwacher Trost.

Gut reingekommen ist auch der TSV 1860 II – mit einem 3:2-Sieg im Nachbarschaftsduell gegen den VfR Garching. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmöller, die auch in dieser Saison ihre Heimspiele in der Gilchinger Kies-Arena austrägt, erwischte jedoch einen denkbar schlechten Start. Die beiden Garchinger Treffer durch Philip Gmell (13.) und Marc Sodji (44.) bedeutete für die Heimelf einen 0:2-Pausenrückstand. Diesen drehten die kleinen Löwen dann allerdings in der zweiten Hälfte – dank eines sagenhaften Schlussspurts. Nach dem 1:2 von Philip Kuhn (80.) glich wenig später Samir Neziri aus (82.). Und in der fünften Minute der Nachspielzeit vollendete Matija Radonjic zum Heimsieg gegen das Team aus Garching, das kurz vor diesem Tor eine Gelb-Rote Karte für Marcello Ljubicic (90.+4) zu verkraften hatte. (Robert M. Frank)