Kantersieg auf sandigem Geläuf: TSV Jetzendorf düpiert TSV Rohrbach

Alexander Schäffler fuhr mit seinem Team als Sieger nach Hause. © TSV Jetzendorf

„Ein gutes, kurzweiliges Spiel“, hat Jetztendorfs Sprecher Manfred Zeindl gesehen. Sein TSV siegte beim TSV Rohrbach mit 4:0.

Rohrbach - Die Fußballer haben es nicht leicht gehabt auf dem Rasenplatz in Rohrbach. Unter das Grün mischte sich Sand – und der machte den Spielern des TSV Jetzendorf und des TSV Rohrbach zu schaffen. „Dafür war es ein gutes, kurzweiliges Spiel“, sagte Manfred Zeindl, der Sprecher der Jetzendorfer. Eine Standardsituation hat den 4:0-Sieg der Gäste eingeleitet.

In der 10. Minute wurde Wlad Beiz gefoult. Markus Pöllner legte sich den Ball 25 Meter zentral vor dem Tor hin und zog flach ab. Sein Schuss wurde von einem Rohrbacher Verteidiger unhaltbar für Keeper Jonas Bürger abgefälscht. Nach der Jetzendorfer Führung hatte auch Rohrbach gute Aktionen. Gefährlich wurde es nach hohen Bällen oder nach Standards von Dominik Kaindl, doch die Defensive der Grün-Weißen war im letzten Moment zur Stelle.

Kurz vor der Pause tauchte Beiz alleine vor dem Rohrbacher Tor auf, Bürger klärte aber mit dem Fuß zur Ecke. Diese brachte nichts ein, wenig später war Pause. „Es ist für die Platzverhältnisse ein gutes Spiel. Wir müssen aber aufpassen, dass bei ihren Standards nicht mal einer durchrutscht“, so Kaindl in der Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel machten die Rohrbacher Druck, die Gäste überstanden die Drangphase aber ohne Gegentreffer und waren in der 59. Minute dann selbst erfolgreich: Pöllner leitete den Treffer mit einer starken Aktion ein. Der Mittelfeldspieler nahm in der eigenen Hälfte Fahrt auf und spielte dann lang in den Lauf von Beiz, der auf 2:0 stellte. Die Grün-Weißen waren obenauf und dem dritten Tor näher als die Rohrbacher dem Anschlusstreffer.

In der Schlussphase machten sie es dann deutlich: Stefan Nefzger baute die Führung aus (83.), ehe der eingewechselte Max Kreitmair den 4:0-Endstand (90.) erzielte. „Der Sieg war verdient, ist aber ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen“, fasste Zeindl die 90 Minuten zusammen. Durch ihren Erfolg bleiben die Jetzendorfer an der Tabellenspitze der Bezirksliga Nord. (stm)

TSV Rohrbach - TSV Jetzendorf 0:4 (0:1)

TSV Rohrbach: Jonas Bürger, Leon Hagen, Tobias Thoma, Daniel Rückert, Michael Humbach, Dominik Kaindl, Thomas Dauer, Marius Fiederer, Andreas Maier, Matthias Federl, Hannes Frank – Manuel Kiermeier, Oliver Duchale

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Simon Oberhauser, Leon Grauvogl, Markus Pöllner, Stefan Nefzger, Dominik Liebl, Wlad Beiz, Wojciech Swierkosz, Christos Papadopoulos – Maximilian Kreitmair, Alexander Schäffler, Luis Sarisakal, Ludwig Dietrich, David Raabe

Zuschauer: 175

Tore: 0:1 (10.) – Markus Pöllner. 0:2 (59.) – Wlad Beiz. 0:3 (83.) – Stefan Nefzger. 0:4 (90.) – Maximilian Kreitmair.