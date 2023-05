Nach Teilzeit-Comeback bei Türkspor Augsburg: Keeper Reichlmayr kündigt Fortsetzung der Karriere an

Von: Michael Zbytek

Thomas Reichlmayr feiert seine Rückkehr und hilft den Augsburgern im Abstiegskampf aus. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Thomas Reichlmayr steht wieder im Kasten. Bis Saisonende hilft er bei Türkspor Augsburg aus. Danach will der 31-Jährige seine Karriere fortsetzen.

Augsburg – Für zwei Spielzeiten stand Thomas Reichlmayr bei Türkspor Augsburg zwischen den Pfosten. Letzte Saison hatte er sich aus persönlichen und beruflichen Gründen zurückgezogen. Anfang Mai feierte er am 31. Spieltag seine Rückkehr, rechtzeitig zum Saisonfinale im Abstiegskampf.

Nach eineinhalb Jahren Pause wurde Reichlmayr reaktiviert. Seit Ende 2021 hatte sich der Tormann auf seine berufliche Laufbahn konzentriert. Außerdem wollte er mehr Zeit mit seiner Verlobten verbringen. Als ihn vor wenigen Wochen der Hilferuf von Türkspor-Trainer Servet Bozdag erreichte, kam die sofortige Zusage des gestandenen Torhüters. Reichlmayr, der unter anderem beim FC Bayern und den Sechzigern in der Jugend gekickt hat, soll nun mit seiner Erfahrung und Präsenz dem Verein weiterhelfen.

„Der Trainer hat mich gefragt, was ich gerade so mache und ob ich Zeit habe, dem Verein zu helfen“, sagt Reichlmayr im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Er erteilt Bozdag nach einem kurzen Gespräch die Zusage. „Ich will den Jungs Rückhalt geben. Meine Verlobte hat mir das dann auch erlaubt“, scherzt Reichlmayr. Der 31-Jährige ist sich der Situation des Bayernligisten bewusst, die bereits seit längerem auf die Relegation zusteuern. Umso wichtiger ist es, dass sich Reichlmayr für diese Entscheidungsspiele zur Verfügung stellt.

Bozdag machte den Rückkehrer sofort zur Nummer eins. Den Abwärtstrend der Augsburger konnte der Routinier aber nicht stoppen. Alle drei Spiele gegen den TSV 1865 Dachau, den FC Deisenhofen und den VfR Garching gingen verloren. Dennoch ist der Schlussmann optimistisch, sich für die entscheidenden Relegationsduelle in Form gebracht zu haben. Mit Türkspor Augsburg will er die Klasse halten: „Wichtig ist, dass die Jungs merken, dass sie nicht mehr mit Larifari an die Sache rangehen können“, mahnt er im Hinblick auf die Relegation.

Nach der Relegation mit Türkspor Augsburg: Reichlmayr peilt Neustart in der Kreisliga oder Kreisklasse an

Ein Engagement bei Türkspor über die Relegationsspiele hinaus hat Reichlmayer schon ausgeschlossen. Er will seinen (Ex-)Verein lediglich beim Abstiegskampf unterstützen. Danach ist Schluss, zumindest in Augsburg. Den Spaß am Kicken hat Reichlmayr wieder für sich entdeckt. Deshalb möchte er ab Sommer noch einmal neu angreifen, allerdings eher auf „auf Kreisliga- und Kreisklassenniveau“.

Demnach will er sich zeitnah zwischen zwei bis drei kleinen Vereinen entscheiden. Dort soll dann vor allem der Spaß und die Freude am Kicken im Vordergrund stehen. Vorher will er mit Türkspor Augsburg aber erst seine Mission erfüllen, den Klassenerhalt in der Bayernliga. Am kommendem Samstag steht die Generalprobe gegen den SV Kirchanschöring an. Danach geht es in die heiße Phase der Entscheidungsspiele. (Michael Zbytek)