Brisantes Aufsteiger-Duell: TSV Jetzendorf betritt in Erkheim Neuland

Zwei der drei Jetzendorfer Treffer im bisherigen Saisonverlauf hat Dominic Reisner (am Ball) erzielt. FOTO: HAB © HAB

Der TSV Jetzendorf muss sich in Landesliga Südost nicht verstecken. In Erkheim ist das Team von Alexander Schäffler erstmals unter Erfolgsdruck.

Jetzendorf – Was ist dieser Saisonstart wert? Der TSV Jetzendorf hält nach dem vierten Spieltag der Landesliga Südwest bei vier Zählern. Gegen die routinierten Teams aus Olching und Mering gab es insgesamt drei Punkte, aus den Aufsteigerduellen mit Oberweikertshofen und Kaufering holte man einen Punkt. Am morgigen Sonntag um 15 Uhr geht es gegen den nächsten Emporkömmling.

„Der TV Erkheim ist ein Team, das – ähnlich wie wir – als Aufsteiger eher hinten angesiedelt sein wird. Klar, dass wir von dort etwas mitnehmen wollen“, sagt TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler vor der eineinhalbstündigen Auswärtsfahrt nach Erkheim.

In dem Markt im schwäbischen Landkreis Unterallgäu, leben rund 3000 Menschen – so wie in Jetzendorf. Es ist nicht einzige Gemeinsamkeit. Beide Klubs müssten sich aufgrund ihrer Historie eigentlich bestens verstehen. Auch der TVE hatte auf dem Weg zu seinem ersten Landesliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte einen steinigen Weg zurückzulegen: Zweimal scheiterten die Schwaben in der Relegation, ehe sie sich im dritten Anlauf für die Landesliga qualifizierten. In der alles entscheidenden Relegationsrunde setzte sich das Team von Trainer Andreas Köstner souverän mit 2:0 und 3:0 gegen Bad Heilbrunn durch.

Gegen jene Bad Heilbrunner bestritten die Jetzendorfer 2019 das erste Landesliga-Spiel ihrer Vereinshistorie, nachdem sie sich in der vierten Aufstiegsrelegation zur Landesliga endlich einmal durchgesetzt hatten. Das Abenteuer in der neuen Liga dauerte damals allerdings nur ein Jahr.

Nach dem direkten Wiederaufstieg wollen die Grün-Weißen länger Landesligist bleiben. Die ersten Spieltage zeigten, dass der TSV weiter ist als in seiner ersten Landesliga-Spielzeit. „Wir hatten in allen Spielen die Chance, um Punkte mitzuspielen“, sagt Spielertrainer Schäffler. Er unterstreicht mit dieser Aussage aber auch, dass mehr möglich gewesen wäre.

Ein Beispiel dafür war die 2:3-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den VfL Kaufering. Im Duell der Aufsteiger hatte der TSV kurz vor der Pause eine seiner guten Chancen genutzt. Eine höhere Führung wäre möglich gewesen. Es folgte jedoch eine Auszeit, die den Gästen reichte, um das Ergebnis zu drehen und auf 1:3 davonzuziehen.

„Wir müssen die individuellen Fehler abstellen. Vor den ersten beiden Gegentoren haben wir uns nicht clever angestellt. Das wird in dieser Liga eiskalt bestraft“, so Schäffler. Davon abgesehen, war er mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden: „Trotz der Niederlage habe ich Positives gesehen. Wir hatten Chancen für drei, vier Tore. Dass wir uns Chancen rausspielen, könnten wir mitnehmen.“

Der Jetzendorfer Kader ist nahezu komplett. Nur der Langzeitverletzte Stefan Nefzger und Sebastian Pohlmann, der nach seinem Nasenbruch inklusive Operation einen guten Monat fehlen wird, fallen aus. Alle anderen Spieler dürfen sich auf eine Premiere freuen.

„Keiner von uns hat schon mal in Erkheim gespielt. Das ist eine neue Mannschaft, ein neues Stadion“, sagt Alexander Schäffler vor dem Duell beim TVE, der noch keine Punkte auf dem Konto hat. Schäffler ist deshalb so offensiv, wie er es selten vor einer Landesliga-Partie gewesen ist: „Fahren nach Erkheim, weil wir drei Punkte wollen. Das ist unser Anspruch, das ist unser Ziel. Das, was wir gegen Kaufering liegengelassen haben, wollen wir uns zurückholen.“ (Moritz Stalter)