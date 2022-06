TSV 1865 Dachau: „Müssen hochkonzentriert sein“ - Richter rechnet mit Pullacher Mentalspielchen

Gleich nach dem tollen Auswärtssieg in Pullach bildeten die 1865-Kicker einen Kreis, um sich auf das Rückspiel am heutigen Samstag einzustimmen. © ro

Der TSV 1865 Dachau kann am Samstagnachmittag die Saison retten. Trotz des 3:0-Vorsprungs warnt Trainer Marcel Richter vor dem SV Pullach.

Dachau - Nur noch einen Schritt ist der TSV 1865 Dachau davon entfernt, das Ticket für die Bayernliga-Saison 2022/2023 zu lösen. Nach der erst wenige Tage zurückliegenden Galavorstellung in Pullach, der 3:0-Sieg des TSV 1865 Dachau hätte sogar noch deutlich höher ausfallen können, haben die Mannen von Trainer Marcel Richter die Ziellinie schon im Visier – allerdings noch nicht überquert.

Eine für viele Fans ob der ungewöhnlichen Teilnehmerzahl unverständliche Relegation, bei der zwölf Teams drei Plätze ausraufen, nähert sich also dem Ende – hoffentlich mit dem erhofften Happy-end für die arg gebeutelten Fußballer von der Dachauer Jahnstraße. die praktisch in der letzten Runde noch die Kurve gekriegt haben.

Relegation zur Bayernliga: TSV 1865 geht Dachau geht mit 3:0-Vorsprung ins Rückspiel gegen SV Pullach

Manch einer hat sich nach dem Hinspiel gefragt, warum die beiden Teams überhaupt in der Relegation gelandet sind. Pullach war bemüht, aber der TSV 1865 machte Nägel mit Köpfen – in einer Weise, die auch den ewigen Nörglern die Sprache verschlug. Die Frage, die sich nun alle stellen: reicht das 3:0 von Pullach zum Gesamtsieg und den damit verbundenen Klassenerhalt?

Die Pullacher machen schon auf Understatement, Theo Liedl meinte jüngst: „So ehrlich muss man sein: unsere Lage ist mehr oder weniger aussichtslos. Das Ding ist durch.“

Aber kann man das bei einem Verein mit solch außergewöhnlichen Spielern für bare Münze nehmen? Edelkicker wie Gilbert Diep, er wechselt zum FC Haidhausen, oder Max Zander, er geht beruflich nach Berlin, wollen sich sicherlich nicht mit einem Abstieg aus Pullach verabschieden.

Also sollten alle Dachauer beim Rückspiel in Hab-Acht-Stellung sein. Noch einmal 90 Minuten auf die Aufgabe konzentrieren, damit das, was man sich im Hinspiel aufgebaut hat, am Ende nicht doch in sich zusammenfällt.

Doch eines ist jetzt schon klar: Dachau kann Relegation. Marcel Richter hatte schon vor dem Start in die Relegation angekündigt, man werde auf den Punkt präsent sein, und genau das ist eingetroffen: „Wir werden den angeschlagenen Gegner nicht unterschätzen und uns nicht auf die Mentalspielchen, die von Pullach kommen werden, einlassen. Wir sind einen Schritt entfernt vor einer weiteren Saison in der Bayernliga, und das, nachdem wir uns über Monate von einer Verlegenheit in die andere gequält haben. Wir müssen das Hinspiel schnell aus dem Kopf bekommen, es beginnt wieder bei 0:0. Wir müssen hochkonzentriert sein, da im Fußball immer alles möglich ist.“

Dachaus spielender Co- Trainer Alexander Weiser meinte vor dem entscheidenden Spiel: „Der Grundstein für die Bayernliga ist gelegt. Jetzt wollen wir den letzten Schritt machen. Dazu gehört die gleiche Einstellung, die gleiche Intensität und kein Schritt weniger als in Pullach.“ (ROBERT OHL)