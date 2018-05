Umbruch in Kammersberg: Sieben gehen, acht kommen

Königstransfer ist Sebastian Waas von Freising

von Moritz Stalter schließen

Der „besten Bezirksligasaison der Vereinsgeschichte“ folgt der große Umbruch: Die SpVgg Kammerberg reagiert auf die sieben Spielerabgänge mit neun Neuzugängen.

„Wir haben uns im zurückliegenden halben Jahr richtig viel Arbeit gemacht“, erzählt Kammerbergs Teammanager Gerhard Güntner, „und die Kaderplanung ist auch jetzt noch nicht abgeschlossen“.

Acht neue Spieler und ein Heimkehrer werden in der kommenden Saison für die Spielvereinigung in der Bezirksliga auflaufen. Ein Coup gelang den Kammerbergern mit Sebastian Waas vom SE Freising.

Der offensive Flügelspieler kam in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 27 Einsätze für den Landesligisten. „Er ist erst 21 Jahre alt und hat großes Potenzial. Von ihm versprechen wir uns viel“, sagt Güntner.

Wie Waas durchlief auch Willhelm Ampenberger (SpVgg Feldmoching) den Nachwuchs der Eintracht aus Freising. Der Außenspieler kann defensiv wie offensiv auflaufen, „wobei wir ihn eher offensiv sehen“, so Güntner.

Vom Kreisklassisten TSV Hilgertshausen kommen die Streit-Brüder Robin und Kevin. Robin, mit 22 Jahren der jüngere der beiden, stürmte vor seiner Zeit in Hilgerthausen für den FC Affing, wo er in der Bayernliga und Landesliga zum Einsatz kam. In der vergangenen Saison erzielte er in der Kreisklasse 22 Tore in 24 Spielen.

„Er hat den Torriecher und ähnelt von seiner Spielweise her Marcus Malle“, sagt Güntner. Der 27-jährige Kevin spielt auf der Sechs, war in der abgelaufenen Saison spielender Co-Trainer in Hilgertshausen und lief davor für Stätzling in der Bezirksliga auf.

Auch Maximilian Held bringt Bezirksligaerfahrung mit. Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt vom SV Ampertal Palzing und spielte vor seiner Zeit dort beim SV Allershausen. „Er kann auf der Zehn und der Sechs spielen. Er könnte Christian Schmeizl ersetzen“, sagt Güntner.

Beim SV Lohhof bediente sich die Spielvereinigung gleich zweimal: Torhüter Michael Zachskorn (zehn Saisoneinsätze) soll den Konkurrenzkampf mit Stefan Fängewisch suchen, Patrick Linsenbold ist ein Außenspieler. „Beide sind ehrgeizig und wollten nach dem Abstieg der Lohhofer nicht in die Kreisliga mitgehen, sondern weiter Bezirksliga spielen“, sagt Güntner.

Während der 19-jährige Mathias Treffer vom Süd-Bezirksligist Herakles SV München an die erste Mannschaft herangeführt werden soll, kennen die Kammerberger die Qualitäten von Alexander Drescher. Der Mittelfeldspieler gehörte vom Sommer 2015 bis in die Winterpause der darauffolgenden Saison zum Stammpersonal der Spielvereinigung. Dann verabschiedete er sich nach Australien. „Nun hat er seine Zelte dort abgebrochen und kehrt zurück“, so Güntner.

„Es ist ein großer Umbruch, wir sind aber optimistisch, dass wir wieder ein gutes Händchen hatten. Und die Personalplanungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir suchen immer noch einen Stürmer und einen Innenverteidiger“, ergänzt Güntner.

Nötig war das große Nachrüsten, da bereits in der Winterpause die ersten Abgänge feststanden. Da verkündeten Kapitän Christian Schmeizl und Stürmer Marcus Malle, dass sie den Verein nach dem Saisonende verlassen werden. Die beiden Routiniers übernehmen in der kommenden Saison als Spielertrainer-Duo den SV Haimhausen.

Dass Martin Schön nach seinen 23 Toren in der vergangenen Saison schwer zu halten sein würde, war klar. Er absolvierte mehrere Probetrainings bei höherklassigen Vereinen – unter anderem beim Regionalligisten Garching – und wird in der kommenden Saison für den SE Freising in der Landesliga auflaufen. „Er will es höherklassig probieren, das ist verständlich, trotzdem trifft uns sein Abgang natürlich. Martin weiß aber auch, dass die Türen für ihn offen stehen, falls es in Freising nicht laufen sollte“, sagt Güntner.

Enttäuscht ist der Teammanager über Markus Zacherls Wechsel zu dessen Heimatverein FC Unterbruck, bei dem er das Amt des spielenden Co-Trainers übernimmt. „Er hat sich immer korrekt verhalten, trotzdem tut uns sein Abgang weh, da er als schneller Außen und zweiter Kapitän enorm wichtig für uns war. Ich habe zu ihm gesagt, dass er im besten Fußballeralter ist und mit dem Rückschritt in die A-Klasse seine Karriere im Prinzip beendet. Leider ließ er sich nicht umstimmen“, so Güntner.

Ohne Toptorjäger Schön, Malle (neun Tore) und Zacherl (sieben) wird Trainer Manuel Haupt in der nächsten Saison wieder viel richtig machen müssen. „Damit verlieren wir unsere drei besten Torschützen. Sie haben 60 Prozent unserer 64 Saisontore geschossen. Sie gleichwertig zu ersetzen wird natürlich schwer“, so Güntner.

Die Liste der Kammerberger Abgänge ergänzen Ersatztorhüter Fabian Köppl (zurück zum SC Massenhausen), Roland Lintner (FC Unterbruck) und Stefan Palme (SC Niederroth). „Wir werden nicht jammern, denn alle Spieler haben sich fair verhalten. Wir wünschen ihnen bei ihren neuen Vereinen alles Gute“, sagt Güntner.