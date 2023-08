Und jetzt fährt Sulzemoos zum Spitzenspiel

Bester Mann auf dem Platz und Torschütze: Yasir Ammar Sami. © hae

Der Aufsteiger SV Sulzemoos sorgt in der Bezirksliga Nord weiter für Furore. Am Freitagabend gab es einen 2:0-Heimsieg gegen den TSV Rohrbach 2:0.

Sulzemoos – Mit einem nicht unverdienten 2:0- Heimsieg über den TSV Rohrbach hat sich der Aufsteiger SV Sulzemoos in der Spitzengruppe der Bezirksliga Nord festgebissen. Es war nicht einfach, und es kostete jede Menge Nerven auf Seiten des Gastgebers, ehe der gute Schiedsrichter Raffael Dauner die Partie abpfiff und die drei Punkte notiert werden konnten.

Mit vier Siegen und nur einer Niederlage ist der Bezirksliga-Neuling aus dem Dachauer Landkreis überragend gestartet. „Davon sind wir vor der Saison wirklich nicht ausgegangen“, so SV-Coach Berni Ahammer nach dem Spiel.

Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen, aber es gab immer wieder Passagen, in denen sich die eine oder die andere Mannschaft in des Gegners Hälfte festsetzte. Die frühe Führung durch Dominik Damjanovic spielte Sulzemoos natürlich in die Karten. Fortan war die Elf von Ahammer die Spiel bestimmende Mannschaft. Etwas Zählbares sprang zunächst nicht heraus.

Nach 30 Minuten Spielzeit gönnte Schiedsrichter Dauner den Akteuren eine Trinkpause, die Rohrbach sichtlich guttat. Die Mannschaft von Trainer Markus Eberl kam besser ins Spiel und hatte noch in der ersten Halbzeit zwei, drei gute Szenen, die aber nicht gut zu Ende gespielt wurden.

In der Halbzeit dann eine schlechte Nachricht: Keeper Max Kronschnabl musste wegen Kreislaufschwierigkeiten ausgewechselt werden. Ins Tor kam Markus „Eisi“ Eisgruber, der seine Sache in Halbzeit zwei ausgezeichnet machte. Mit wagemutigen Eins-gegen-Eins-Duellen sicherte er seinem Team die Führung. „Vor und nach der Halbzeit hat es ganz schön gewackelt“, gab Ahammer zu.

Nach rund 20 Minuten nach der Pause kam der SVS wieder besser ins Spiel. SV-Angreifer Sebastian Heiß scheiterte zwar am Rohrbacher Keeper Marco Ziegelmeier, doch diese Situation war wie ein Weckruf. Fortan erspielten sich die Sulzemooser zahlreiche Chancen. In der 86. Minute machte dann der beste Sulzemooser Spieler den Sack zu: Yasir Ammar Sami drückte den Ball nach einer Ecke über die Linie.

„Ich denke, wir waren nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Wir haben einfach mehr Fehler gemacht“, sagte Rohrbachs Coach Markus Eberl. Seinem Team fehlte der letzte Biss im letzten Drittel.

Und der SV Sulzemoos? „Wir fahren jetzt am Sonntag nach Schwabing – zum Spitzenspiel“, grinste Berni Ahammer, gepaart mit einem deutlichen Blinzeln im Auge.