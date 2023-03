Und wieder droht Dachau 1865 die Relegationsmühle

Starke Leistung in den Vorbereitungsspielen: Jihun Kang ist mehr als nur eine Alternative. Auf der Suche nach einem Knipser © ro

Der Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 startet in Ismaning ins Punktspieljahr 2023. Das Ziel der Dachauer: Klassenerhalt ohne nervenaufreibende Relegation.

Dachau – Der Fußball-Bayernligist TSV 1865 Dachau startet am heutigen Samstag ins Punktspieljahr 2023. Um 14 Uhr sind die Dachauer in Ismaning zu Gast. Gespielt wird im Sportpark Ismaning an der Grünfleckstraße – auf Kunstrasen – und nicht im ehrwürdigen Prof.-Erich-Greipl-Stadion.

Qua Vadis, TSV 1865 Dachau? Wo geht’s heuer hin? Passend wäre auch – etwas abgewandelt – der Titel eines anderen Kinohits: „Und jede Rückrunde grüßt das Murmeltier!“ Denn wie zum Rückrundenstart in der vorigen Saison steht der TSV 1865 Dachau tabellarisch zum Start ins neue Spieljahr mit dem Rücken zur Wand, der Absturz in die Landesliga droht. Nach 21 von 34 Spieltagen findet sich die Elf von Trainer Alexander Weiser auf dem 14. und damit auf dem ersten Relegationsplatz. Fünf Punkte Rückstand sind es zum rettenden Ufer Platz 13.

Doch auch Platz 14 kann die Rettung bedeuten. Denn aus der Bayernliga Nord und der Bayernliga Süd muss nur der Schlechtere in die Relegation. Das ist im Moment der Nord-Vertreter TSV Großbardorf mit 20 Punkten aus 19 Spielen. Dachau hat 22 Punkte aus 21 Spielen. Auch dieser Zweikampf verspricht Spannung.

Der Relegationsmodus ist zu 2022 unverändert. Zwölf Mannschaften nehmen teil, und nur zwei davon bleiben in der Liga – ein großes Lotteriespiel. Im Vorjahr schaffte es der TSV 1865 Dachau, allerdings war die Relegation eine nervenaufreibende Angelegenheit.

Die Vorbereitung auf die noch ausstehenden 13 Punktspiele verlief im Vergleich zum Vorjahr um Klassen besser. Trainer Alexander Weiser hat ein Grundkonzept erarbeitet, das eine grundsolide Defensivstruktur aufweist. Die Ergebnisse der Vorbereitung waren ordentlich, ebenso die gezeigten Leistungen. So holte 1865 gegen den Landkreisrivalen und Regionalligisten FC Pipinsried ein beachtliches 0:0, und beim Regionallisten Türkgücü München gab es sogar eine 3:2-Halbzeitführung, am Ende allerdings eine – zu hohe –3:6-Niederlage. Gegen die Bayernligisten Deisenhofen und Garching gab es ein 2:2 und ein knappes 0:1. Die Landesligavertreter Kaufering und Pullach wurden klar mit 4:1 und 5:1 geschlagen.

Vier Neuzugänge wurden verpflichtet. Dem TSV 1865 angeschlossen haben sich Daniel Zanker ( SE Freising), Antonios Masmanidis (VfR Garching), Thomas Mitsakos (TSV Eintracht Karlsfeld) und Mario Gratzl (FC Ingolstadt II). Damit erweitern sich die Möglichkeiten im Kader der Dachauer erheblich.

Wie ein Neuzugang ist auch Jihun Kang zu bewerten, der eine bärenstarke Vorbereitung spielte. Kang hatte sich in der Vorrunde im Spiel gegen Garching eine schwere Schulterverletzung zugezogen und war sechs Monate ausgefallen.

Eines fehlt nach wie vor: ein Stürmer, der die Chancen sicher verwertet, also ein Angreifer mit Torgarantie und Torriecher. Mohamed Bekaj macht in dieser Rolle gute Fortschritte, obwohl er ein gelernter Innenverteidiger ist.

Das Hinspiel gegen Ismaning endete mit einem aus Dachauer Sicht unglücklichen 1:1. Die Führung durch Niclas Groß egalisierte der FCI erst in der Schlussminute durch Jonas Redl. Ausfallen werden Marco Jakob (Sehnenverletzung in der Leiste), Niclas Groß (Muskelverletzung) und Lirim Kelmendi (Schulterverletzung). Fraglich ist der Einsatz von Marcel Kosuch und Florian Mayer.

1865-Abteilungsleiter Marcel Richter sieht dem Rest der Saison optimistisch entgegen: „Wir hatten eine gute Vorbereitung. Wir müssen am Ende der Saison 40 Punkte auf dem Konto haben, sonst wird es eng. Also aus 13 Spielen müssen 18 Punkte geholt werden.“ Die Neuzugänge passten „menschlich und fußballerisch richtig gut“ zum Team und hätten frischen Wind gebracht.

Wie Trainer Weiser verriet, lag der Fokus in der Vorbereitungsphase auf der defensiven Stabilität. „Hier konnten wir einen guten Schritt nach vorne machen. Die Ergebnisse in den Testspielen waren ordentlich.“

Mit dem Tabellenelften Ismaning stehe sofort ein „sehr bedeutsames Spiel“ auf dem Programm. Weiser: „Das Ziel ist klar – wir wollen drei Punkte und in den restlichen Spielen der Saison noch den direkten Klassenerhalt erreichen.