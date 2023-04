TSV Eintracht Karlsfeld: Vergeblich alles auf eine Karte gesetzt

Die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld erhöhten noch einmal das Risiko. Ihre Erfolgsserie sollte auf keinen Fall im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga beim Kirchheimer SC enden.

Karlsfeld – Doch die Wende sollte den Gästen nicht mehr gelingen, denn Kirchheim machte kurz vor Schluss den Deckel drauf. Karlsfeld hat mit 1:3 (0:2) verloren – und dies vollkommen verdient, wie Trainer Jay Alkan nach Spielende betonte: „Wir haben uns heute vor allem im Zentrum zu viele Ballverluste erlaubt.“

Also ausgerechnet dort, wo die Karlsfelder in den vergangenen Wochen den Grundstein für ihre Erfolge legten, lief gegen Kirchheim wenig zusammen. Wenn der KSC den Ball nicht aktiv eroberte, profitierte er von Ungenauigkeiten im Eintracht-Spiel. Dann ging es schnell nach vorne – so wie beim Führungstor durch Alessandro Cazorla (10.). Die Antwort der Gäste blieb aus, Kirchheim blieb die bessere Mannschaft und legte in der 29. Minute nach einem Freistoß aus dem Halbfeld durch Kerim Özdemir nach.

Für die Karlsfelder wurde der Weg zum Punktgewinn immer länger und steiniger. Die Halbzeitpause tat den Gästen gut, um sich zu sammeln und neu auszurichten. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die Eintracht, von einer Dominanz waren die Gäste aber weit entfernt. Es war zu wenig, um die Kirchheimer vor ernsthafte Probleme zu stellen. Doch die Karlsfelder stehen nicht ohne Grund weit oben in der Tabelle. Sie haben Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Einer von ihnen ist Michael Dietl, der in der 71. Minute seinen Auftritt hatte. Der Stürmer ließ zunächst zwei Gegenspieler stehen und krönte die Einzelleistung mit dem Anschlusstreffer zum 1:2. Aus dem Nichts hatte sich die Eintracht zurückgemeldet.

Es folgte die beste Phase der Gäste, die nun auf den Ausgleich drängten. Kirchheim verteidigte allerdings gut und war zur Stelle, als die Eintracht hinten aufmachte. Benjamin Murgas Treffer zum 3:1 für Kirchheim (87.) war gleichzeitig der Endstand.

„Die Niederlage ist bitter, weil es ein Sechs-Punkte-Spiel war. Wir haben aber heute keinen guten Tag erwischt. Kirchheim hat sich den Sieg verdient“, sagte Eintracht-Coach Alkan. Karlsfeld hat nun drei Punkte Rückstand auf Kirchheim auf dem Relegationsplatz, das Aufstiegsrennen aber weiterhin im Blick. „Wir haben noch alles in eigener Hand und werden am Samstag wieder angreifen“, so Alkan. Dann gastiert die Eintracht beim TuS Holzkirchen. stm