Verletzungsserie beim FC Pipinsried: Nach Kapitän Rauscheder fällt auch Jelisic wochenlang aus

Von: Louisa Genthe

Teilen

Daniel Jelisic fehlt dem FC Pipinsried aufgrund eines Syndesmosebandrisses. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Den FC Pipinsried verfolgt das Verletzungs-Pech: Simon Rauscheder und Daniel Jelisic fallen aus und können nicht helfen, aus dem Tabellenkeller herauszukommen.

Pipinsried – Nicht noch einer! Der Kader des FC Pipinsried wird immer kleiner. Zwei essenzielle Spieler fehlen dem Regionalligisten in den kommenden wichtigen Wochen im Abstiegskampf.

Im Spiel gegen den VfB Eichstätt war es Pipinsrieds Kapitän Simon Rauscheder, der sich nach einem Foul das Wadenbein gebrochen hatte. Dabei blieb es für den 23-Jährigen allerdings nicht. Diagnostiziert wurde außerdem ein sogenanntes Kompartmentsyndrom. Dabei kann es zu einer Verminderung der Gewebedurchblutung kommen, welche zu Gewebe- und Organschäden führen können.

Während dieses Spiels gegen den VfB Eichstätt zog sich Pipinsrieds Kapitän Simon Rauscheder (r.) einen Wadenbruch zu. © Bruno Haelke

Für Pipinsrieds Teammanager Ati Lushi steht der Fußball bei so einer Verletzung erstmal im Hintergrund. „Simon liegt nun mit einer offenen Wunde vom Knöchel bis zum Knie im Krankenhaus. Da wird Fußball schnell zur Nebensache“, sagt Lushi. Ihre Unterstützung zeigte die Mannschaft mit einem Post auf Facebook. Es ist ein Gruppenbild der Mannschaft, auf dem sie das Trikot ihres Kapitäns hochhalten. „Wir sind in Gedanken bei Dir!“, schreibt der Verein unter das Bild.

FC Pipinsried: Jelisic wird wegen Riss des Syndesmosebandes wochenlang pausieren müssen

Ein Tag später folgte die nächste Hiobsbotschaft: Auch Daniel Jelisic fällt vorerst aus. Der Mittelfeldspieler zog sich einen Riss des Syndesmosebandes zu. Um eine Operation wird er damit wohl nicht herumkommen. Auch der 23-Jährige wird vorerst mehrere Wochen ausfallen.

Zwei wichtige Spieler, dessen Ausfall der FC Pipinsried in den nächsten Wochen kompensieren muss. Dabei geht es für die Mannschaft aus dem Dachauer Hinterland derzeit ums nackte Überleben. Momentan befindet sich der Dorfverein auf dem vorletzten Platz mit 23 Punkten. Am kommenden Samstag sollte daher zu Hause gegen die SpVgg Ansbach unbedingt ein Dreier her – auch ohne das verletzte Duo Rauscheder / Jelisic.