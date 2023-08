1:1 verloren: Karlsfeld nur remis

1:1: Das war zu wenig für die Karlsfelder Eintracht und Thomas Ettenberger. © HAB

Da war deutlich mehr drin: Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat beim 1:1 gegen Schwabmünchen zwei Punkte verloren.

Karlsfeld – Da war mehr drin für den TSV Eintracht Karlsfeld. Im Heimspiel gegen den TSV Schwabmünchen erspielten sich die Karlsfelder vor allem in der ersten Halbzeit eine Vielzahl an Hochkarätern, sie brachten den Ball aber nur einmal im Kasten des TSV Schwabmünchen unter. Weil dem Gegner eine Möglichkeit reichte und nach der Pause weniger vor den Toren passierte, endete das Landesliga-Duell mit einem 1:1-Remis.

Die Eintracht-Spieler waren gefrustet, weil nur ein Punkt heraussprang, Trainer Jay Alkan sah es anders: „Wenn sich ein Unentschieden für die Spieler wie eine Niederlage anfühlt, haben wir viel richtig gemacht.“

Die Karlsfelder hatten großen Respekt vor Schwabmünchen, dem besten Rückrundenteam der abgelaufenen Saison in der Landesliga Südwest. Doch zunächst spielte nur die Eintracht. In der 7. Minute tauchte die Heimelf zum ersten Mal gefährlich vor dem Gästetor auf, Abdul Bangura setzte seinen Kopfball freistehend knapp am Pfosten vorbei. Eine Minute später machte es Martin Schön besser: Nach einem Steilpass spitzelte er den Ball am herausgeeilten Torhüter Fabio Zeche vorbei ins Tor.

Die Karlsfelder waren auf Kurs, doch insbesondere Christoph Traub verzweifelte in der Folge. Der Eintracht-Stürmer wurde von einem Verteidiger in letzter Sekunde geblockt (18.) und versuchte es wenig später mit einem Kunstschuss aus der Distanz – doch Zeche lenkte den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte (24.).

Eine Führung mit drei, vier Toren wäre möglich gewesen – dann setzten sich die Gäste einmal auf dem Flügel durch. Flanke, Kopfball Gabriel Merane, und es stand 1:1 (38.). Die Karlsfelder schauten sich ungläubig an: Das durfte ja wohl nicht wahr sein. War es. Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Karlsfelder nicht mehr so viele Hochkaräter erspielen, sie hatten aber weiterhin die Kontrolle.

Einen großen Anteil daran hatte Peter Wuthe, der zu den großen Gewinnern dieser Saison gehört. Seitdem Alkan den 22-Jährigen vom Sturm in auf die Sechserposition versetzt hat, ist er aus dem Eintracht-Team nicht mehr wegzudenken. Wuthe stabilisiert das Spiel und zieht es mit klugen Pässen auf. „Er hat einen riesigen Sprung gemacht“, freut sich Alkan.

Fürs Toreschießen ist jedoch die Offensivabteilung zuständig. Und weil die Karlsfelder einen Treffer brauchten, setzte Alkan mit der Einwechslung von Pascal Sattelberger einen Impuls (57.). Sattelberger ist zwar nicht bei 100 Prozent, kann mit seiner Schussqualität aber jederzeit ein Faktor sein. Auch gegen Schwabmünchen hatte der Mittelfeldspieler seine Abschlüsse, ein Treffer sollte aber auch ihm nicht gelingen.

In der Schlussphase hätte es dann ein ganz bitterer Nachmittag werden können. Denn einmal noch tauchten die Gäste noch einmal vor Eintracht-Keeper Dario Schmucker auf, der Abschluss war aber zu harmlos. Und so mussten die Karlsfelder sogar glücklich mit dem Punkt sein, obwohl sogar ein hoher Sieg möglich gewesen wäre.

„So ist Fußball. Aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mir gefallen. Von der Effizienz abgesehen war das wirklich gut“, fasste Alkan das Spiel zusammen.

Weiter geht es für die Eintracht in der Landesliga bereits am Dienstag (20 Uhr) mit dem Spiel gegen die Zweitvertretung der SpVgg Unterhaching.