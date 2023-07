Verrücktes, wildes Zehn-Tore-Spiel

Von: Thomas Leichsenring

Doppeltorschütze zum Saisonauftakt: Sebastian Mack. © fupa

Ein Zehn-Tore-Unentschieden, das sich wie eine Niederlage anfühlt: Der ASV Dachau ist bei Bezirksliga-Neuling Gaimersheim zum Saisoneinstig über ein 5:5 nicht hinausgekommen.

Dachau – Eine gute Stunde war rum im Bezirksliga-Spiel TSV Gaimersheim gegen ASV Dachau, da traf Maximilian Bergner zum 5:2. Der favorisierte Landesliga-Absteiger ASV lag beim Bezirksliga-Neuling drei Tore vorn. Das sollte doch reichen, oder?

Nicht an diesem Freitagabend. Die Dachauer fingen sich noch drei Tore ein, das letzte in der fünften Minute der Nachspielzeit. Kommentar von ASV-Trainer Manuel Haupt: „schlechtes Ergebnis, aber noch schlechteres Spiel.“

In dieser Verfassung sollten sich die Dachauer möglichst nicht öfter präsentieren, wenn sie tatsächlich um Titel und Wiederaufstieg spielen wollen. Das gilt vor allem für die Defensive. „Wir haben vor allen Toren, die wir gefangen haben, schlecht verteidigt“, ärgerte sich Haupt. „Und wir haben viel zu viele Chancen zugelassen.“

Der Spielplan hatte dem ASV Dachau in der Auftaktpartie den Aufsteiger aus dem Ingolstädter Vorort beschert. Es gibt dankbarere, aber sicher schwierigere Aufgaben. Und zunächst sah es so aus, als sollte der ASV – trotz aller Probleme – die Angelegenheit souverän erledigen. Zvonimir Kulic besorgte per Strafstoß nach einem Foul an David Dworsky das erste Tor der neuen Saison (15.), in der 28. Spielminute legte Sebastian Mack nach. Und wie: Der ASV-Stürmer nahm einen hohen Ball mit der Brust an und traf volley ins Tor. Sehenswert.

Aber Liganeuling Gaimersheim wurde immer wieder eingeladen, Tore zu schießen. Gabriel Weiß traf zum 1:2 und nach dem schön herauskombinierten 1:3 durch Mack später zum 2:3.

Doch diesmal antworteten die Dachauer doppelt (Dworsky nach Doppelpass mit Mack und Bergner per Freistoß) und verbuchten vermutlich nach der klaren 5:2-Führung im Geiste schon die ersten drei Punkte der jungen Saison.

Das war zu früh. Benjamin Anikin traf zum 2:4 und drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit aus dem Gewühl heraus sogar zum 4:5. Die paar Minuten kriegen wir das doch noch verteidigt, werden sich die Dachauer gedacht haben – und leisteten sich in buchstäblich letzter Sekunde einen weiteren, bitteren Schnitzer: Mit einem einfachen Doppelpass spielen sich die Gaimersheimer bis zur Grundlinie durch, nach dem Rückpass kommt’s zum Foul – Strafstoß.

Bemerkenswert: Die Gaimersheimer überlassen ihrem Nachwuchsspieler Denis Janjic die Ausführung. Der nimmt die Offerte gerne an und besorgt dem Aufsteiger den ersten Saisonpunkt.

ASV-Trainer Manuel Haupt hätte sich einen souveräneren Auftritt gewünscht. „Aber wir haben uns auf dieses verrückte, wilde Spiel eingelassen.“