Vertrag über Doppelnutzung besiegelt

Verträge: Landrat Stefan Löwl (vorne links) und SpVgg-Chef Günter Bakomenko (daneben) unterzeichneten die Kooperationsverträge. Über die Schulter schauten ihnen die Vereinskassiere Alex Beck (2.v.l.) und Steve Diener (r.) sowie Mitarbeiter des Landratsamtes. © Josef Ostermair

Die SpVgg Röhrmoos und das Gymnasium nutzen künftig die Sportanlage gemeinsam. Landrat Stefan Löwl und SpVgg-Vorsitzender Günter Bakomenko unterzeichneten den entsprechenden Kooperationsvertrag.

Röhrmoos – Die Baumaschinen für den Gymnasiumbau in Röhrmoos arbeiten schon auf Hochtouren. Nun haben Landrat Stefan Löwl und der Vorsitzende der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos, Günter Bakomenko, den Kooperationsvertrag für die künftige gemeinsame Nutzung der Sportstätten unterzeichnet. Noch am selben Tag war dies natürlich auch ein wichtiges Thema bei der abendlichen Jahresversammlung der SpVgg (Bericht folgt).

Bei dem Zusammenschluss geht es um einen Zuschuss des Landkreises zum Umbau und zur Sanierung der Freisportflächen für die Schulsportnutzung und um die dauerhafte Nutzung der Vereinssporthalle für Schulzwecke. Da Schul- und Vereinssport sich praktisch nicht überschneiden, liegt diese Kooperation auf der Hand. Während das Gymnasium die nur wenige Meter daneben liegenden Sportstätten für den Unterricht überwiegend vormittags braucht, nutzt die SpVgg sie hauptsächlich nachmittags und abends.

Kooperation für mindestens 40 Jahre

Für mindestens 40 Jahre soll entsprechend den geschlossenen Verträgen die Freisportanlage gemeinsam verwendet werden. Zuvor muss jedoch einiges umgebaut und modernisiert werden. Teil des gemeinsamen Rahmenvertrages ist unter anderem die finanzielle Beteiligung des Landkreises an den Umbau und Sanierungskosten der schulisch notwendigen Freisportflächen, die teils durch eine staatliche Förderung refinanziert wird. Zusätzlich wird die nahegelegene Dreifach-Sporthalle der SpVgg bis zum frühen Nachmittag an den Landkreis vermietet.

Der Landrat ist mit diesem Zusammenschluss sehr zufrieden: „Die Kooperation mit der SpVgg ist eine klassische Win-Win-Situation. Jede Schule benötigt Sportanlagen, und warum solche bauen, wenn sie bereits dort vorhanden sind. Ich freue mich, dass wir so auch den Vereinssport fördern können, denn die Modernisierung der Anlage ist für einen Verein finanziell allein nur schwer zu stemmen“.

Das sieht auch Bürgermeister Dieter Kugler so, der in den Bürgerversammlungen der zuletzt verstärkt darauf hingewiesen hat, dass es wenig Sinn machen würde, wenn der Landkreis für 20 Millionen Euro auch noch eine Turnhalle bauen würde.

Dass die Kooperation Verbesserungen in vielerlei Hinsicht bringt, betonte auch SpVgg-Chef Bakomenko. Er verwies auf den einstimmigen Mitgliederbeschluss, mit dem eine gemeinsame Nutzung befürwortet wurde. Der Schatzmeister der SpVgg, Alex Beck, unterfütterte auf der Jahresversammlung des Vereins das Projekt mit Zahlen. Auch er betonte, dass es absolut sinnvoll und zukunftsweisend war, die Chance der Zusammenarbeit mit dem Landkreis als Träger des Gymnasiums gewahrt zu haben, „denn alleine könnte wir uns diese Sanierung und Modernisierung unserer Freisportflächen nicht leisten. Wir wissen aber, wir brauchen sie“.

Netto-Baukosten von4,55 Millionen Euro

Wie Beck aufzeigte, geht man von Netto-Baukosten von 4,55 Millionen Euro aus (brutto 5,41 Millionen Euro). Vom Landkreis erwarte die SpVgg einen Investitionszuschuss von 1,68 Millionen sowie einen erweiterten Zuschuss über knapp 639 000 Millionen Euro, was einen Gesamtzuschuss von rund 2,3 Millionen Euro ergibt. In der Kalkulation eingerechnet sei auch ein Zuschuss des Bayerischen Landessportverbandes in Höhe von 200 000 Euro für Flutlicht, Bewässerung der Plätze und Ballfangzäune.

Die Gemeinde habe weitere 900 000 Euro Zuschuss in Aussicht gestellt, so dass der Schatzmeister auf ein Finanzierungsvolumen von 1,99 Millionen Euro kommt, was den Verein betrifft. „Da ist nichts schöngeredet, um so ein herrliches Gelände zu bekommen, um das uns viele andere Vereine beneiden werden“, sagte Beck. Vor allem der Kunstrasenplatz löse viele Probleme. Der Verein werde einen Kredit über 2 Millionen Euro aufnehmen.

In der SpVgg gehe man davon aus, dass mit den Bauarbeiten auf den Freisportflächen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 begonnen werde. Der Trampelpfad zum SpVgg-Freisportgelände werde ersetzt durch einen vier Meter breiten, geteerten Weg von der Schule bis zu den Sportplätzen, der dann in das Eigentum der Gemeinde Röhrmoos übergehe.