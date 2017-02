Vertrag verlängert: Coach Haupt bleibt ein weiteres Jahr

SpVgg Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg hat sich spielerisch in ihrer dritten Bezirksliga-Saison weiterentwickelt. Das ist ein Verdienst von Trainer Manuel Haupt, der im Winter seinen Vertrag vorzeitig verlängerte und voller Tatendrang in die Vorbereitung startete.

Nach einer starken Vorrunde, in der sich die Kammerberger im Vergleich zu den beiden ersten Bezirksliga-Spielzeiten noch einmal gesteigert haben, ist die Vertragsverlängerung Haupts ein logischer Schritt. „Der Trainer macht die Spieler besser. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit und freuen uns, dass er frühzeitig verlängert hat und den Weg weiter mit uns geht“, sagt Kammerbergs Pressesprecher Gerhard Güntner. Der „Kammerberger Weg“ bedeutet, mit jungen Spielern aus der Region eine Mannschaft zu basteln, die in der Bezirksliga bestehen kann.

Haupt gelang es erneut, eine mehr als konkurrenzfähige Einheit zu bilden. Auch wenn die SpVgg zur Winterpause mit Platz neun einen Rang hinter dem Endresultat der vergangenen Spielzeit platziert ist, wirkt die Mannschaft spielerisch reifer als in der Vorsaison. Mit einer harten Wintervorbereitung wollen es die Kammerberger schaffen, sich weiter zu steigern. Um den Spaßfaktor neben den zermürbenden Konditionseinheiten hochzuhalten, stehen Trainings in der Soccer-5-Halle auf dem Plan. Sieben Testspiele wird die Spielvereinigung bestreiten, darunter die heutige Partie bei Eintracht Karlsfeld (Anstoß um 19 Uhr in Karlsfeld). Mit dem ASV Dachau und dem TSV Eching stehen weitere Landesligisten auf dem Spielplan.

„Die Spiele und die Ausflüge zum Soccer 5 helfen dabei, die Jungs bei Laune zu halten“, sagt Gerhard Güntner, der in der Winterpause einen Neuzugang begrüßen konnte. Martin Schön kommt vom SC Inhauser Moos, für den er in der vergangenen Spielzeit allerdings nicht auflief. „Er war ein Jahr in Australien“, erklärt Güntner, der davon überzeugt ist, dass Schön keinerlei Anlaufschwierigkeiten haben und der Spielvereinigung sofort weiterhelfen wird. „Er ist jung, talentiert und ein Allrounder, der auf allen Positionen spielen kann“, so der Pressesprecher über den 22-Jährigen. Vielleicht übernimmt Schön sogar die Position von Alexander Drescher auf der linken Seite. Er hat sich dorthin verabschiedet, wo Schön herkommt: nach Down Under. Eine Rückkehr hat er vorerst nicht geplant, was Gerhard Güntner bedauert – auch wenn Dreschers Pass bei in Kammerberg bleibt. „Er wird uns spielerisch und menschlich abgehen.“ Auch Maxi Schaar, fehlt aufgrund seines England-Semesters bis in die Schlussphase der Saison.

Da alle anderen Spieler ausgeruht und einsatzbereit sind, ist die Vorfreude auf das letzte Saisondrittel groß. „Wir wollen so schnell wie möglich die Punkte gegen den Abstieg einfahren. Dann schauen wir weiter“, so Gerhard Güntner zu den Zielen.

Text: Moritz Stalter

Quelle: fussball-vorort.de