Defensivkünstler gegen Defensivkünstler: ASV Dachau bei Mitaufsteiger Forstinning

Gegen Forstinning wieder dabei: Max Bergner. Foto: hab © hab

Wer in einem Fußballspiel viele Tore sehen möchte, sollte sich genau überlegen, ob das Auswärtsspiel des ASV Dachau beim VfB Forstinning am Mittwoch (19.30 Uhr) die richtige Wahl ist.

Dachau – Denn es treffen die beiden besten Defensiven der Landesliga-Südost aufeinander. Wer jedoch auf taktische Finesse steht, ist beim Aufsteiger-Duell genau richtig. Während der ASV seine Spiele bestimmen möchte, gibt sich Forstinning mit Minimalismus zufrieden.

Es muss nicht die feine Klinge sein. VfB-Trainer Ivica Coric steht auf Ordnung auf dem Feld und ist mit diesem Ansatz erfolgreich. Der 50-Jährige startete seine Trainerkarriere 2004 beim Kirchheimer SC. Er führte den Club von der Kreisklasse bis in die Landesliga. Nach zehn Jahren war Schluss. Coric gönnte sich eine einjährige Auszeit und startete 2015 mit dem VfB Forstinning sein nächstes Projekt. Gleich in seiner ersten Saison führte er den Aufsteiger zur Kreisliga-Meisterschaft. Vor der laufenden Saison gelang der Sprung in die Landesliga-Südost, wo die Forstinninger ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Der Rückstand auf Spitzenreiter Bruckmühl beträgt nur einen Punkt. Coric und sein Team scheinen noch hungrig zu sein.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Forstinning spielt einen gepflegten Ball. Der Aufsteiger ist aber uneitel genug, um dem Gegner das Feld überlassen und auf seine Chance lauern. Mit dieser Taktik feierte der VfB zuletzt 1:0-Siege gegen Karlsfeld und Unterföhring.

Abwehrchef Mathias Hirt und seine Kollegen sorgen dafür, dass wenige Bälle auf den Kasten von Marko Susac segeln. Und der Keeper macht ebenfalls einen guten Job. Nur 16 Gegentore sind Liga-Topwert – gemeinsam mit dem ASV.

Es ist nicht die einzige Parallele zwischen dem VfB und den Dachauern. Einen Knipser brauchen die Forstinninger nicht. Der beste Torschütze ist Mohamed Al Hosaini mit nur vier Treffern. Die 20 Saisontore verteilen sich auf neun Spieler. „Ich rechne mit einem unangenehmen Gegner“, sagt ASV-Trainer Manuel Haupt vor dem Duell.

Seine Mannschaft glänzt ebenfalls mit Ausgeglichenheit. Zehn Spieler beteiligten sich an den 21 Toren, nur Andreas Roth (7) und Yazid Ouro-Akpo (5) haben mehr als einen Treffer erzielt. „Ich glaube, die Unterschiede zwischen Forstinning und uns sind nicht groß. Ich erwarte ein enges Spiel“, sagt Haupt. Sein Ziel ist, den Gegner zu dominieren. Auch Haupt ist aber zufrieden, wenn nach einer schwächeren Leistung der Ertrag stimmt. Anders als zu Beginn der Saison, als trotz guter Leistung die Ergebnisse fehlten, punktete der ASV in den vergangenen Wochen regelmäßig. Und dies mit Vorliebe gegen die Topteams.

Wenn Mentalität gefragt ist, schlägt die Stunde von Christian Roth. Der Kapitän verhinderte am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen Holzkirchen mit einer Monstergrätsche das 0:2. „Dann wäre es ganz schwer geworden“, so Haupt. „Diese Szene beschreibt ihn ganz gut. Er gibt nie auf. Unser Kapitän lebt Mentalität vor.“ Diese Leidenschaft wird auch in Forstinning gefragt sein.

Der Kader der Dachauer füllt sich wieder. Leon Schleich hat seine Verletzung auskuriert und Max Bergner seinen Urlaub beendet. „Es sieht gut aus“, sagt Haupt vor dem Aufsteiger-Duell. (MORITZ STALTER)