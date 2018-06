Günding im Live-Ticker: Dachauer Teams müssen in die Relegation

„Wollen viele interessante Derbys“

von Robert Ohl schließen

Im Vereinsheim des SV Günding sind jetzt die mit Spannung erwarteten Relegationsspiele zur Bezirksliga und Kreisliga ausgelost worden. Aus Dachauer Sicht waren vier Mannschaften in den Lostöpfen, der SV Günding in jenem zur Bezirksliga, der ASV Dachau II, der SV Niederroth und der TSV Bergkirchen in jenem für die Kreisliga.

Als Glücksfee betätigte sich die Gündingerin Sabrina Sklenarz (16), durchgeführt wurde diese BFV-Aktion vom Kreisvorsitzenden Bernhard Slawinski, dem Kreisspielleiter Michael Baumann sowie den zuständigen Spielleitern Volker Blum und Erich Müller.

„Wichtig ist die regionale Ausrichtung der Relegation, damit wir viele interessante Derbys bekommen“, zu haben stellte der BFV-Kreisvorsitzende Bernhard Slawinski fest.

Die Regularien zur Bezirksliga sind folgende: Es finden zwei Spiele auf neutralem Boden statt, beide am heutigen Mittwoch, 6. Juni. Die beiden Sieger spielen am Sonntag, 10. Juni, in Großhadern den Aufsteiger in die Bezirksliga aus.

Bei unentschiedenem Ausgang gibt es in allen drei Spielen eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten; wenn es dann immer noch unentschieden steht, folgt ein Elfmeterschießen.

Für die Kreisliga gilt folgendes Szenario. Es wird in einem Hin- und Rückspiel gekickt, wobei die Europapokalregel angewandt wird, d.h. auswärts erzielte Treffer zählen doppelt. Die Gesamtsieger steigt auf bzw. verteidigt seinen Platz in der Liga. Hier gilt: bei unentschiedenem Ausgang gibt es eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen im Rückspiel.

Entscheidungsspiele

zur Bezirksliga

Spiel 1: DJK Pasing - TSV Gräfelfing (Mittwoch 6. Juni, 19.30 Uhr in Neuried)

Spiel 2: SV Dornach - SV Günding (Mittwoch 6. Juni, 19 Uhr beim SV Lohhof)

Spiel 3: Sieger aus DJK Pasing - TSV Gräfelfing gegen Sieger aus SV Dornach - SV Günding (Sonntag, 10. Juni, 16.30 Uhr beim TSV Großhadern)

Entscheidungsspiele zur Kreisliga

Hinspiel

SV Niederroth - Phönix Schleißheim (Donnerstag, 7. Juni, 19 Uhr)

ASV Dachau II - TSV Bergkirchen (Donnerstag, 7. Juni, 19 Uhr)

Rückspiel

Phönix Schleißheim - SV Niederroth (Sonntag, 10. Juni, 14.30 Uhr)

TSV Bergkirchen - ASV Dachau II (Sonntag, 10. Juni, 14.30 Uhr)