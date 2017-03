Mit Vollgas zum vorzeitigen Klassenerhalt

Kammerberg im Rückrunden-Check

Kammerberg – Platz zehn und sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz: Die SpVgg Kammerberg hat sehr gute Chancen, in der nächsten Saison erneut in der Bezirksliga auflaufen zu können. Eine Kaderanalyse vor dem Wiederauftakt.

TorDie Hinrunde hat gezeigt, dass die Kammerberger im Tor gut aufgestellt sind: Stammkeeper Stefan Fängewisch spielte eine solide Runde, kam aber aufgrund eines Fingerbruchs nur zu elf Saisoneinsätzen. Ab dem 15. Spieltag übernahm Christian Hörl fest, der in insgesamt sieben Einsätzen seine Bezirksliga-Tauglichkeit unter Beweis stellte. Im Saisonendspurt hat Trainer Manuel Haupt nun die Qual der Wahl: Setzt er auf den 23-jährigen Fängewisch oder auf die Erfahrung von Hörl (32)?

AbwehrDie Abwehr dürfte Manuel Haupt Sorgenfalten bereitet haben – zumindest zu Saisonbeginn: Simon Harrsen, der Chef der Innenverteidigung, zog beruflich nach Mexiko. Daher musste der Coach mit nur zwei gelernten Innenverteidigern in die Saison gehen. Eigengewächs Josef Schäffler spielte gut, fiel dann aber mit einer Zerrung aus. Tim Bürchner, der im Sommer vom ASV Dachau kam, wurde zur Konstante: Ob neben Josef Schäffler, Jascha Beck oder Simon Harrsen – der 21-Jährige bewies eine für sein Alter erstaunliche Reife. Die Idealbesetzung mit Bürchner und Harrsen stand in der Hinrunde dreimal auf dem Platz – dreimal gewann die SpVgg.Auf der linken Außenbahn spielt Thomas Eichenseer eine gute Saison, auf rechts musste Haupt wie in der Innenverteidigung häufig improvisieren. Maxi Schaar konnte aufgrund eines Auslandssemesters nicht alle Partien bestreiten. Stefan Palme oder Alexander Drescher halfen aus. Auch wenn die Leistung der Viererkette stimmt: Haupt wird hoffen, dass er in der Rückrunde öfter mit der gleichen Aufstellung in die Spiele gehen kann.

MittelfeldIn der Zentrale sind die Kammerberger mit Spielertrainer Haupt und Kapitän Christian Schmeizl stark aufgestellt. Das gilt auch für die Außenpositionen, wo Markus Zacherl und Roland Lintner viel Tempo mitbringen. Die beiden Flügelflitzer spielten eine gute Hinrunde – vor dem Tor können sie allerdings noch effektiver werden: Vier Treffer, drei davon durch Zacherl – das ist ausbaufähig. Die Allrounder Jascha Beck, der alle zentralen Defensivpositionen beherrscht, und Stefan Palme schlossen die Lücken auf dem Platz. Das galt auch für Alexander Drescher: Er verabschiedete sich aber zum Studium nach Australien.

AngriffIm Sturm ist Marcus Malle eine Bank. Der Torjäger liegt mit zwölf Treffern auf Platz vier der Liga-Torschützenliste. Rückkehrer Giacinto Sibilia, der vor der Saison vom Bayernligisten TSV 1865 Dachau kam, steht bei sechs Toren. Er hat seinen Torriecher aus der Spielzeit 2014/15, als er für die SpVgg 15 Mal traf, zwar noch nicht ganz wiedergefunden. Durch die Löcher, die er für seinen Partner Malle reißt, hat er aber großen Anteil daran, dass das Sturmduo 18 der insgesamt 28 SpVgg-Treffer erzielt hat. Matej Popovic deutete sein Talent an, auf seiner Wunschposition im Sturmzentrum führt jedoch vorerst kein Weg an Malle vorbei.

Ausblick„Wir wollen so schnell wie möglich die Punkte gegen den Abstieg holen“, sagt Technischer Leiter Gerhard Güntner. Die Kammerberger haben es selbst in der Hand: Sie haben sich im dritten Bezirksliga-Jahr spielerisch weiterentwickelt und gezeigt, dass sie sich auch von Ausfällen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wenn Marcus Malle fit bleibt und sich eine Viererkette einspielen kann, dann ist sogar eine bessere Platzierung als Rang acht und damit das beste Resultat der Vereinshistorie möglich.

Moritz Stalter

Quelle: fussball-vorort.de