„Von A bis Z war das heute nichts“: Eintracht Karlsfeld geht in Wasserburg unter

Symbolbild für die Leistung der Eintracht in Wasserburg: Christoph Traub am Boden. © riedel

Der TSV Eintracht Karlsfeld kassiert eine deutliche Niederlage beim TSV 1880 Wasserburg. Dabei pariert Keeper Fabio di Salvo sogar zwei Elfmeter.

Karlsfeld – Fitim Raqi ist einer der erfahrensten Spieler des TSV Eintracht Karlsfeld, einer, der vorangeht. Im Spiel der Landesliga Südost beim TSV 1880 Wasserburg konnte der Kapitän seiner Elf am vergangenen Samstag nur drei Minuten lang helfen. Dann musste er mit einer Muskelverletzung vom Feld. Es war der erste Dämpfer in einem Spiel, das die Karlsfelder gerne vergessen würden.

Sie waren mit der 0:3-Niederlage beim Bayernliga-Absteiger noch gut bedient. Die einzige positive Nachricht aus Sicht der Gäste war, dass Kubilay Celik spielen konnte. Nach seinem Zusammenbruch am vergangenen Spieltag erhielt der Topscorer der Eintracht grünes Licht von den Ärzten. Entscheidende Aktionen auf dem Platz hatte der Offensivmann aber nicht. Das galt für alle Karlsfelder Feldspieler. „Von A bis Z war das heute nichts“, sagte Trainer Ugur „Jay“ Alkan.

Wasserburg gewann die Zweikämpfe und kam mit dem kleinen, vom Regen durchnässten Spielfeld deutlich besser zurecht als die Gäste. In der 8. Minute hatte die Heimelf ihre erste von zahlreichen Großchancen: Nach einem Foul von Lukas Paunert legte sich Leon Simeth den Ball am Elfmeterpunkt zurecht, doch Eintracht-Keeper Fabio di Salvo parierte den Strafstoß. Die Aktion hätte der Wachmacher für die Gäste werden können, eine Reaktion blieb allerdings aus. „Wir wurden immer unsicherer und haben gerade einmal zwei, drei Bälle hintereinander zum Mitspieler gebracht“, so Alkan. Wasserburg war klar besser und legte in der 19. Minute vor.

Janik Vieregg verwertete eine flache Hereingabe zur Führung. Das Beste aus Sicht der Karlsfelder war, dass sie zur Pause bei ihrem 0:1-Rückstand noch alle Möglichkeiten auf ein Comeback hatten. Allerdings blieb die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit aus. Die Wasserburger waren weiterhin giftiger und zielstrebiger. Ein Beispiel dafür war der zweite Treffer in der 54. Minute: Ballgewinn im Mittelfeld, schnelles Umschaltspiel und eine scharfe Flanke auf Marko Dukic, der im Zentrum einen Schritt schneller war als der Karlsfelder Verteidiger. Und es kam noch dicker für die Gäste. Nach einer Stunde prallten Ivan Ivanovic und ein Wasserburger mit den Köpfen zusammen. Nach 15- minütiger Behandlungspause wurde der Karlsfelder von den Sanitätern vom Feld gebracht.

Auf dem Spielfeld schrieben weiterhin die Heimelf und Karlsfelds di Salvo die Schlagzeilen, denn der Eintracht-Keeper parierte einen weiteren Elfmeter – dieses Mal von Lucas Knauer getreten. In der 75. Minute war der Karlsfelder Torwart dann zum dritten Mal geschlagen. Der Treffer von Dominik Brich zum 0:3 war gleichzeitig der Endstand. „Wir können froh sein, dass wir nur 0:3 verloren haben. Wir hätten uns auch acht Tore einfangen können. Die Wasserburger waren spritziger und zweikampfstärker. Sie waren uns in allen Belangen überlegen“, so Eintracht-Trainer Alkan. Und weiter: „Wenn wir so auftreten, werden wir in dieser Saison kein Spiel mehr gewinnen.“ Aktuell liegt Karlsfeld in der Landesliga Südost auf Rang sieben. stm

Stenogramm

TSV 1880 Wasserburg - TSV Eintracht Karlsfeld 3:0 (1:0)

TSV 1880 Wasserburg: Alexander Boschner, Stefan Scherhag, Leon Simeth, Dominik Brich, Robert Köhler, Bruno Ferreira Goncalves, Lucas Knauer, Janik Vieregg, Manuel Kerschbaum, Daniel Vorderwestner, Daniel Kononenko – Marko Dukic, Jean-Philippe Stephan, Johannes Lindner, Moritz Knauer, Matthias Rauscher

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio Di Salvo, Fabian Schäffer, Fitim Raqi, Lukas Paunert, Osman Akbulut, Leon Ritter, Dominik Schäffer, Sebastian Schneyer, Marco Schlittmeier, Kubilay Celik, Abdul Bangura – Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Christoph Traub, Florian Jörg Schrattenecker, Simon Huber

Zuschauer: 215

Tore: 1:0 (19.) – Janik Vieregg. 2:0 (54.) – Marko Dukic. 3:0 (75.) – Dominik Brich.