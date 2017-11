Vorletzter! Jetzt fallen noch Geuenich und Schäffler aus

von Moritz Stalter schließen

Vorletzter gegen Tabellenführer - der TSV Jetzendorf geht aufgrund der Tabellensituation als krasser Außenseiter in die Partie beim FC Moosinning. Doch Jetzendorf ist kein „normaler Vorletzter“, das zeigt die Aussage von Trainer Tarik Sarisakal vor dem Duell am Samstag.

„Wir werden etwas mitnehmen, davon bin ich felsenfest überzeugt“, sagt Sarisakal. Natürlich kann der Trainer der Grün-Weißen die Tabelle lesen, natürlich weiß er auch um die schwierige Situation seiner Mannschaft, aber: Der TSV hat zu viel Qualität. Wöchentlich wartet Sarisakal darauf, dass der Knoten platzt und sein Team an die Leistungen anknüpft, mit denen sie es in den vergangenen Spielzeiten immer in die Spitzengruppe der Liga schaffte.

Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Remis. Den Ausgleichstreffer der Jetzendorfer erzielte Benedict Geuenich. Auf den wird Sarisakal in der Partie am heutigen Samstag verzichten müssen. „Er hatte 39 Grad Fieber und wird ausfallen. Auch Alexander Schäffler kann nicht spielen“, berichtet der Trainer.

Trotz der Ausfälle glaubt Sarisakal an seine Mannschaft. „Wir haben den Vorteil, dass wir gewinnen wollen und sie gewinnen müssen“, so der TSV-Trainer.

Während für sein Team ein Sieg ein netter Zusatz wäre, steht Moosinning unter Zugzwang. Der FCM spielt zwar eine starke Saison, ließ aber zuletzt gegen Eching und in Erding (jeweils 0:0) Punkte liegen. Und da Eintracht Karlsfeld nicht locker lässt, könnte das Team von Xhevat Muriqi, das bisher zwölf von 16 Spielen gewann und nur am ersten Spieltag in Eching leer ausging, im Falle einer Niederlage die Tabellenführung verlieren. „Das stehen mehr unter Druck“, so Sarisakal, der das mit seinen Jetzendorfern am heutigen Samstag ausnutzen will.

Quelle: fussball-vorort.de