Der Bayernligist FC Pipinsried empfängt im Achtelfinale des Toto-Pokalwettbewerbs heute den Regionalligisten Burghausen. Und er will in die nächste Runde.

Pipinsried – Im Achtelfinale des Toto-Pokals empfängt der FC Pipinsried am heutigen Abend den Regionalligisten SV Wacker Burghausen. Anpfiff in der FCP-Arena ist um 17.15 Uhr.

Nach fünf sieglosen Spielen hat der FC Pipinsried am vergangenen Samstag die Serie mit einem 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Sonthofen beendet. Aufgrund zahlreicher Ausfälle mussten die Pipinsrieder mit einer verstärkten U21 antreten. Diese schlug sich beachtlich, auch wenn nicht alles Gold war, was am Ende glänzte. Unter dem Strich blieb ein Dreier, der unter diesen Umständen nicht zu erwarten war.

Jetzt muss man auf Seiten des FCP abwarten, ob sich die Personallage zum Positiven ändert. „Ich weiß noch nicht, wer am Dienstag zur Verfügung steht“, sagte der Pipinsrieder Trainer Martin Weng am späten Sonntagabend. Gut schaut es bei Kevin Gutia aus, der von seinen Hochzeitsfeierlichkeiten zurückkehrt. Ob die erkrankten Maximilian Retzer, Marvin Jike und Angelo Mayer wieder fit sind, wird sich im Laufe des Tages vor dem Match herausstellen. „Wie auch immer, diejenigen die da sind, werden alles geben“, verspricht Weng.

Nachdem sein Team in der ersten Runde den TSV 1860 Rosenheim im Elfmeterschießen besiegte, zog in der zweiten Runde auch der FC Memmingen gegen den FCP den Kürzeren. Jetzt heißt der Gegner SV Wacker Burghausen. „Egal wer spielt. Ich denke, wir haben durchaus eine Chance, eine Runde weiterzukommen. Wir haben Memmingen geschlagen, warum nicht auch Burghausen?“, fragt Weng.

Worauf sich der Pipinsrieder Coach verlassen kann, ist seine Defensive. In neun Spielen ließ sein Team lediglich sechs Gegentore zu. Mit dem Regionalligisten kommt nun allerdings ein anderer Gradmesser auf die Pipinsrieder zu.

In der Meisterschaftsrunde hat die Werkself von der Salzach jedoch noch nicht allzu viel zerrissen. Derzeit rangiert Wacker mit sieben Punkten aus sieben Spielen auf Platz 14. Der Tabellenletzte aus Buchbach hat derzeit vier Punkte. Nach der 0:1- Niederlage im Derby gegen Buchbach hat die Mannschaft von Wacker-Coach Hannes Sigurdsson am vergangenen Wochenende Wiedergutmachung betrieben. Burghausen siegte in Bamberg glatt mit 4:0. Bereits am kommenden Freitag sind die Burghauser beim Meisterschaftsspiel in Schweinfurt gefragt. Es wird also, wie beim Gastgeber auch, interessant zu beobachten sein, in welcher Formation die Sigurdsson-Elf antreten wird.

Der Toto-Pokal bietet ab dem Viertelfinale Spiele, die auch finanziell interessant sind. Mit jedem weiteren Sieg in Richtung Finale steigt natürlich der Anreiz.

Noch in der letzten Saison duellierten sich die beiden Teams in der Regionalliga, aus der der FCP dann absteigen musste. Im letzten Spiel der vergangenen Saison unterlagen die Pipinsrieder dem SV Wacker mit 0:6. Allerdings stand es bis zur Pause 0:0, dann brachen die Gelb-Blauen regelrecht zusammen. Dies wird nach allem Anschein am heutigen Abend eher nicht passieren. Ein Aufstieg ins Viertelfinale wäre allerdings schon eine kleine Sensation.

