Weichser Coup in Sulzemoos – Günding neuer Tabellenführer

Der Gündinger Raphael Penk (l.) schiebt an. Martin Reindl (r.) und Anton Burghart freuen sich über ein weiteres Tor. © HAB (l.)/RO (r.)

Die Kreisliga München hat nach der Niederlage des SV Sulzemoos einen neuen Tabellenführer, Karlsfeld II siegt spät durch Traumtor gegen Garching.

Diese drei Punkte kamen dann doch ein wenig überraschend: Der abstiegsbedrohte SV Weichs gewann in Sulzemoos 1:0. Weichs ist damit bis auf einen Punkt dran am rettenden Mittelfeld der Kreisliga München 1 – und Sulzemoos musste Tabellenrang eins nach der Niederlage eins erst einmal dem SV Günding überlassen.

Dachau – SV Sulzemoos – SV Weichs 0:1: Für eine echte Sensation hat der SV Weichs mit seinem 1:0-Coup beim bisherigen Tabellenführer aus Sulzemoos gesorgt. Den Siegtreffer erzielte Haris Omic in der fünften (!) Minute der Nachspielzeit. Kurios: Omic war vom Weichser Coach Korbinian Regert erst in der 93. Minute eingewechselt worden. Der Gastgeber war zwar über weite Strecken optisch überlegen, richtig zwingend waren die Sulzemooser am vergangenen Sonntagnachmittag nicht. „Ich bin brutal enttäuscht, dass wir als Tabellenführer so verunsichert Fußball gespielt haben“, zeigte sich SVS-Sprecher Dennis Reith ziemlich bedient und zugleich ungläubig nach dem Auftritt seiner Mannschaft. Für den SV Weichs war es ein eminent wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Das Team von Korbi Regert steht nun bei 27 Punkten. Die ansonsten so löchrige Abwehr des SV Weichs mit bisher 48 Gegentoren hielt in Sulzemoos stand. „Meine Jungs haben sich toll präsentiert und klasse gekämpft“, freute sich Regert. (hae)

SpVgg Erdweg – SV Niederroth 4:0: Vor 190 Zuschauern feierte die SpVgg Erdweg einen überraschend deutlichen 4:0-Erfolg im Derby gegen Niederroth. Johannes Perchtold traf nach acht Minuten per Elfmeter zum 1:0. Drei Minuten vor der Halbzeit brachte Florian Reinbrecht seine Mannschaft mit 2:0 in Führung. Der Gast aus Niederroth lag im ersten Spielabschnitt nur bei den Gelben Karten mit 4:1 in Führung. Mit einem Doppelschlag machten Daniel Mayr (55.) und Eldar Mair (57.) den Sack frühzeitig zu. „Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute tonangebend und dem Gegner überlegen“, stellte SpVgg-Sprecher Robert Strixner zufrieden fest. Mit dem 4:0-Heimsieg veredelten die Erdweger den 3:1- Auswärtssieg in der vergangenen Woche beim SV Günding. Mit nunmehr 31 Punkten hat sich die SpVgg zunächst einmal in Richtung Mittelfeld abgesetzt. 13 Punkte aus den letzten sechs Spielen sind eine gute Zwischenbilanz, gerettet sind die Erdweger allerdings noch nicht. Für Niederroth wird es langsam aber sicher immer enger. Ein Augenmerk sollte der SVN auf seine Defensive legen, 48 Gegentreffer sind definitiv zu viel. (hae)

FC Alte Haide/DSC – TSV 1865 Dachau II 3:1: Das war ein deutlicher Dämpfer für die Elf von 65-Spielertrainer Christian Doll – 1:3 beim Abstiegskandidaten Alte Haide. Und dazu flog auch noch Mario Maric, ein Spieler aus dem Bayernliga-Kader der Dachauer, in der 72. Minute mit Roter Karte vom Platz. Dabei war es so gut losgegangen: Mete Beren erzielte in der 16. Minute das 1:0 für die Gäste. Doch ein Doppelschlag folgte sogleich: In der 19. und 20. Minute drehten Kevin Alfa Kaza und Valentin Frey das Spiel – und brachten 1865 auf die Verliererstraße. Das 3:1 in der 75. Minute durch Ioannidis Neofytos entschied die Partie. „Das war kein gutes Spiel von meiner Mannschaft“, gab Doll unumwunden zu. Gute Chancen seien ungenutzt geblieben, die Defensive arbeitete nicht nach Wunsch. Doll: „So kam Alte Haide zu einfachen Toren, die zum verdienten Sieg reichten.“ (ro)

SV Günding – SC Inhauser Moos 4:0: Es war ein Geduldsspiel für den neuen Tabellenführer SV Günding. Denn es dauerte bis zur 77. Minute, bis der SVG in Führung ging. Und zwar durch ein Eigentor von Mathias Treffer. Davor hatte der SCI die dicke Chance zur Führung, in der 72. Minute landete der Ball bei einem Freistoß am Lattenkreuz des Gündinger Tores. Der SV Günding hatte das Spiel ansonsten im Griff, ohne sich jedoch gute Chancen zu erspielen. Weil Inhauser Moos offensiv auch nicht viel zu bieten hatte, blieb es lange beim 0:0. Nach dem Führungstreffer jedoch ging das Toreschießen wie das Brezelbacken: In der 80. Minute traf Matej Popovic, das 3:0 in der 93. Minute erzielte Sturmtank Benedikt Kronschnabl, das 4:0 eine Minute später Keanu Pitthan. SVG-Trainer Markus Remlein sprach von einem „verdienten Sieg. Jetzt genießen wir erst mal die Situation.“ „Das 1:0 hat uns durcheinandergebracht, dann war es nur eine Frage der Zeit, wann die anderen Treffer fallen in unserer momentanen Verfassung“, sagte SCI-Sprecher Werner Schmid. „Lange Zeit haben wir gegen ein Spitzenteam gut mitgehalten.“ (ro)

TSV Eintracht Karlsfeld II – VfR Garching II 3:2 (1:0): Im Spiel der Reserveteams aus Karlsfeld und Garching machte es die Eintracht unnötig spannend. Fabio Palermo brachte die Heimelf Mitte der ersten Halbzeit in Führung (22.), im Anschluss plätscherte die Partie vor sich hin. Kurz nach dem Seitenwechsel veredelte Nico Bohn eine feine Einzelleistung mit dem 2:0 (47.). Die Eintracht-Zweite war auf Kurs, doch Benjamin Reichert verkürzte in der 53. Minute für die Gäste. Garching schien durch den Anschlusstreffer kurz euphorisiert, blieb aber ohne Topchance auf den Ausgleich. Auf der anderen Seite erspielten sich die Karlsfelder genug Gelegenheiten, um die Führung auszubauen. Doch Garching hielt die Partie eng und glich in der 87. Minute durch Florian Cygan aus. Alles deutete nun auf eine Punkteteilung hin, doch Tim Duchale hatte etwas dagegen: Der 25-Jährige zog aus 22 Metern ab und versenkte den Ball genau im Kreuzeck (90.). Das Traumtor zum 3:2 war gleichzeitig der Schlusspunkt. (stm)