SVH weiter auf Erfolgskurs

Zum Hinrundenabschluss der A-Klasse 1 München musste der SV Haimhausen am 12. Spieltag in Odelzhausen antreten. Der Gastgeber stieg erst letzte Saison aus der Kreisklasse 1 ab und wollte nach 4 Siegen aus 5 Spielen dem ungeschlagenen Tabellenführer aus Haimhausen die erste Saisonniederlage bescheren. Der SVH ging nach 9 Siegen in Folge mit breiter Brust in das Duell und wollte die bis dato fast perfekte Hinrunde mit einem weiteren Erfolg krönen.

Tom Maier kehrte in die Startelf zurück und ersetzte den verhinderten Martin Höllering, sowie Markus Haase, der den verletzten Sebastian Lemmermöhle vertrat. An der teilnehmerarmen Trainingswoche merkte man, dass das Team um das Trainerduo Schmeizl und Malle die Winterpause dringend nötig hat. Viele der Spieler kämpften mit Blessuren,aber alle bissen auf die Zähne, um der Mannschaft zum Sieg zu verhelfen.

In den Anfangsminuten sicherte sich der SVH viel Ballbesitz und konnte sich auch aus Pressingsituationen, der zum Teil früh angreifenden Odelzhausener Mannschaft, befreien. Sodauerte es bis zur 20. Minute, bis Tom Maier das erste Malgefährlich vors Tor kam. Der Haimhauser Stürmer wurde im Strafraum angespielt und ging mit einem Haken an seinem Gegenspieler vorbei und wurde, nach seinem und dem Ermessen vieler Zuschauer, elfmeterwürdig am Abschluss gehindert. Der Pfiff blieb jedoch aus.

Spielerisch tat sich das Heimteam gegen eine konzentriert agierende Mannschaft aus Haimhausen schwer. Ein Freistoß aus dem Halbfeld in der 25. Minute brachte die erste brenzlige Situation, aber Matthias Müller im Haimhauser Tor parierte glänzend aus kurzer Distanz.

Nach einer halben Stunde wurde das Pressing dem SV Odelzhausen dann zum Verhängnis. Christian Schmeizlhebelte das hochstehende Mittelfeld mit einem klugen Pass auf Phillip Schmid aus, der frei auf die Viererkette zulaufen konnte und mit einem präzisen Ball in die Schnittstelle Tom Maier fand. Dieser machte im eins gegen eins mit dem Odelzhausener Keeper alles richtig und lupfte zum verdienten1:0 ins Tor.

Die Heimmannschaft kam nach dem Gegentreffer noch zu einzelnen Standardsituationen, die vor allem in der 38. Minute zur vielversprechendsten Chance führte. Wieder war es Matthias Müller, der nach einer Ecke einen Kopfball aus kurzer Distanz mit einem starken Reflex entschärfte.

Nach Wiederanpfiff war der SV Haimhausen die wachere Mannschaft und markierte bereits in der 49. Minute das 2:0. Maximilian Niedermair bekam rechts außen den Ball und bediente den zentral in Position gelaufenen Marcus Malle, der den Ball mit links unhaltbar ins linke Kreuzeck zirkelte. Ein wahrlich sehenswerter Treffer der Haimhauser Nummer 9, der mit dem 2:0 seinen 12. Saisontreffer markierte.

Der SVH hatte das Spiel von nun an im Griff und kam zu weiteren guten Chancen. Nachdem, der in der Zwischenzeit eingewechselte Stefan Bernhard, in der 55. Minute noch aus spitzem Winkel über das Tor schoss, machte er es in der 57. Minute besser. Wieder überspielte Christian Schmeizl das komplette Odelzhausener Mittelfeld mit einem Pass insAngriffsdrittel, wo Marcus Malle schließlich den Ball behaupten und punktgenau den am zweiten Pfosten freistehenden Stefan Bernhard bedienen konnte. Aus kurzer Distanz nahm der Haimhauser Edeljoker den Ball volley und netzte zum 3:0 ein.

Eigentlich dominierte der SVH nach diesem Treffer das Spielgeschehen und kurz nachdem die Mannschaft vielleicht mit den Köpfen schon zu früh in der Winterpause war, verlor Markus Gland nach einer Unachtsamkeit als letzter Mann den Ball und Markus Prukop konnte freistehend zum Anschlusstreffer vollenden. 25 Minuten blieben dem SV Odelzhausen nun um hier noch einmal zurück zu kommen.

Das Spiel war von nun an sehr zerfahren. Viele kleine Fouls und Spielunterbrechungen ließen in der Schlussphase kaum mehr ein flüssiges Spiel zustande kommen. Dank Tobias Huber und dessen gefährlichen Standards hatte der SV Odelzhausen des Öfteren die Chance das Spiel an diesem Tag noch richtig spannend zu machen, aber ein brillant aufgelegterMatthias Müller verhinderte dies. Der HaimhauserSchlussmann entschärfte in den letzten 20 Minuten mehrere gefährliche Abschlüsse aus kurzer Distanz und ließ die Odelzhausener Angreifer ein ums andere Mal verzweifeln.

Wie schon in der Vorwoche ließ der SVH mehrere Chancen auf die endgültige Entscheidung liegen, als wiederholt Angriffssituationen gegen die nun sehr hoch stehende Defensive nicht zielgerichtet genug ausgespielt wurden und so blieb es bis zum Ende beim 3:1.

S-U-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. So liest sich die beeindruckende Bilanz des SV Haimhausen in dieser Saison. Gratulation an alle Beteiligten für eine erfolgreiche Hinserie. Jetzt heißt es über den Winter wieder Kräfte sammeln, diverse Verletzungen auskurieren und versuchen in der Rückrunde weiter unter den ersten zwei Tabellenplätzen zu bleiben.

Quelle: fussball-vorort.de