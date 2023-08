Wiedersehen zwischen Akkurt und Toy: Dachau 1865 will Sieg gegen KSC einfahren

Von: Thomas Leichsenring

Hoffen auf den zweiten Saisonsieg: 65-Abteilungsleiter Marcel Richter (links) und Trainer Orhan Akkurt. Foto: HAB © HAB

Der TSV 1865 Dachau spielt beim Kirchheimer SC. Die Bayernliga-Partie ist gleichzeitig das Wiedersehen der beiden Trainer: Orhan Akkurt und Steven Toy.

Dachau – Niederlage, Sieg, Niederlage. Beim Fußball-Bayernligisten TSV Dachau 1865 hofft man, dass sich die Serie fortsetzt, dass es im vierten Saisonspiel den zweiten Sieg gibt. An diesem Freitag geht es zum Aufsteiger Kirchheimer SC. Ein Liganeuling also. Noch dazu einer, der in der noch jungen Saison noch keinen Punkt geholt hat. Doch 65-Trainer Orhan Akkurt warnt: „Die Kirchheimer haben gegen die Regionalliga-Absteiger Pipinsried und Heimstetten nur knapp verloren, und auch in Gundelfingen kann man verlieren. Kirchheim ist eine sehr gute Mannschaft.“

Einst Mitspieler in Heimstetten: Akkurt trifft mit Dachau 65 auf Toys Kirchheimer SC

Es ist davon auszugehen, dass diese Warnung bei seiner Mannschaft angekommen ist. Denn vor einer Woche äußerte sich Akkurt vor dem Heimspiel gegen den TSV Nördlingen ähnlich. Nördlingen stand – wie Kirchheim jetzt – auf dem letzten Tabellenplatz. Jetzt sind die Nördlinger Tabellenelfter – weil sie ihr Spiel in Dachau deutlich mit 4:1 gewonnen haben.

Akkurt kennt den heutigen Gegner ganz gut – und noch besser kennt er den Kirchheimer Trainer Steven Toy. Toy und Akkurt haben einst in Heimstetten in einer Mannschaft gespielt. Und auch von Toy als Trainer hält Akkurt eine ganze Menge. Zurecht. Schließlich hat Toy den Kirchheimer SC ziemlich souverän als Landesliga-Meister in die Bayernliga geführt.

Am Dienstagabend bestritt der TSV Dachau 1865 seine Erstrundenpartie im Sparkasenpokal-Wettbewerb 2023/24, und er erledigte die Aufgabe höchst souverän. Beim Kreisklassisten FC Tandern gab es einen 9:1-Sieg. Die Dachauer machten deutlich, dass sie vier Klassen höher spielen.

Akkurt war mit dem Gebotenen entsprechend zufrieden: Die Mannschaft habe die vermeintlich leichte Aufgabe mit großem Ernst und viel Bereitschaft aufgenommen. „Diese Einstellung müssen wir auch in den Bayernliga-Spielen an den Tag legen“, fordert Akkurt.

Personell schaut es ganz gut aus. Allerdings ist weiterhin fraglich, ob Kapitän Florian Meyer heute spielen kann. Er leidet schon einige Zeit an Adduktoren-Beschwerden. Die letzten beiden Spiele gegen den Kirchheimer SC haben die Dachauer übrigens gewonnen. Doch das ist lange her: Vor zehn Jahren, damals in der Landesliga, gab es einen 3:2- und einen 2:1-Sieg. (Thomas Leichsenring)