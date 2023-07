Wilde Sache: Karlsfeld schlägt Pfaffenhofen

Von: Thomas Leichsenring

Zwei Neuzugänge haben Spaß am Sport: Abdelilah Erraji (links) und Martin Schön bejubeln das 1:0. Zweite Halbzeit gehört der Eintracht © hab

Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld hat Aufsteiger Pfaffenhofen am Dienstagabend 5:3 geschlagen. Der Saisoneinstieg ist mit zwei Siegen gelungen.

Karlsfeld – Zweites Spiel, zweiter Sieg, die Karlsfelder Eintracht hat einen hübschen Saisonstart hingelegt. Am Dienstagabend gab es im eigenen Stadion einen 5:3-Erfolg gegen den bärenstarken Aufsteiger FSV Pfaffenhofen.

„Wir sind momentan gut für wilde Sachen“, sagte Eintracht-Trainer „Jay“ Alkan am Tag nach dem Spiel. Zum Einstieg in die Landesliga-Saison 2023/24 in Olching hätten die Karlsfelder ums Haar noch eine 3:0-Führung verspielt, im Pfaffenhofen-Spiel ging’s in der Schlussphase drunter und drüber.

Mit dem besseren Ende für Karlsfeld. Leon Ritter hatte in der 85. Spielminute zum 4:2 getroffen, den Zwei-Tore-Vorsprung sollte man dann doch eigentlich auf nervenschonende Weise über die Zeit bringen. Doch brachte Sebastian Waas Pfaffenhofen beinahe postwendend wieder heran. In der Nachspielzeit drückten die Gäste – bis der eingewechselte Christoph Traub nach einem Konter über Bastian Kirschner und Kevin Bromm alle Zweifel beseitigte.

Mit dem Verlauf der ersten Halbzeit war Alkan nicht wirklich zufrieden: „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, die Staffelung hat nicht gestimmt.“ So hatte Pfaffenhofen sogar mehr vom Spiel, das 1:1 zur Pause ging absolut in Ordnung.

Halbzeit zwei aber gehörte dann klar der Eintracht. Alkan ließ nun höher pressen, die Mannschaft war insgesamt besser organisiert, kam vermehrt über außen. Die Folge waren viele Torchancen, von denen letztlich auch vier genutzt wurden.

Doch der Aufsteiger ließ sich nicht so einfach abschütteln, „Pfaffenhofen hat aber auch individuelle Klasse“, hatte Alkan beobachtet.

Sich daheim drei Tore einzufangen, gibt jedem Trainer zu bedenken. Aber für „Jay“ Alkan überwiegt eindeutig das Positive – und das war die tadellose Angriffsleistung seiner Mannschaft.

Schon am kommenden Samstag geht’s weiter, die Karlsfelder sind um 17 Uhr zu Gast beim VfL Kaufering.