ASV Dachau gegen Forstinning: „Wir müssen uns steigern!“

Von: Thomas Leichsenring

„War in Ordnung.“ ASV-Trainer Haupt (rechts) nahm Maximilian Bergner im zweiten Vornbach-Spiel vorzeitig runter, wollte seine wichtige Stammkraft wohl für die Spiele gegen Forstinning schonen. © hab

Der ASV Dachau steht vor der zweiten und entscheidenden Relegationsrunde. In zwei Spielen gegen Forstinning soll der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht werden.

Dachau – Zwei Spiele noch, dann können auch die Fußballer des ASV Dachau Urlaub machen. Fraglich, in welcher Stimmung sie die Beine hochlegen werden – als zufriedene Landesliga-Kicker oder als Absteiger. Heute spielt der ASV um 18.30 Uhr beim VfB Forstinning, am Samstag um 16 Uhr kommt es zum Rückspiel im Sepp-Helfer-Stadion. Wer sich in Addition der beiden Spiele durchsetzt, bleibt Landesligist, die andere Mannschaft muss den bitteren Weg in die Bezirksliga antreten.

„Ich stelle mich auf zwei ganz enge Spiele ein“, sagt ASV-Trainer Manuel Haupt. Forstinning, in der zurückliegenden Saison in der Landesliga Südost Ligakonkurrent der Dachauer, habe „viel Qualität“ im Team.

Der Verlauf der Punktrunde war bei beiden Mannschaften sehr ähnlich: Nach einer zufriedenstellenden Vorrunde kam der Einbruch, Forstinning und Dachau rutschten immer weiter hinten rein. Forstinning wurde in der Endabrechnung mit 42 Punkten und einem Torverhältnis von 38:48 Tabellen-15., die Dachauer kamen mit 39 Punkten und einem Torverhältnis von 52:53 auf den 16. Platz. Beide Teams mussten also in die Relegation.

In Runde eins setzten sich die Forstinninger mit zwei Siegen gegen den Bezirksligisten Dingolfing durch. In Dingolfing gab es einen 2:1-Erfolg, das Rückspiel ging mit 1:0 ebenfalls an Forstinning.

Ganz ähnlich verlief die erste Relegationsrunde für den ASV Dachau. Beim niederbayerischen Bezirksligisten DJK Vornbach verschafften sich die Dachauer mit einem 3:1-Sieg eine sehr gute Ausgangsposition fürs Rückspiel. In Dachau gewann der ASV dann am Sonntag 2:1.

Unterm Strich nahm der ASV die Vornbach-Hürde recht souverän. Haupt war dennoch nicht ganz zufrieden. „Wir haben uns das Leben selber schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Wir waren zu passiv. Ich hätte mir mehr Initiative, mehr Ballbesitz und und mehr Torchancen gewünscht.“

Der ASV hatte vor allem in der ersten Halbzeit mal über zehn, 15 Minuten eine schwächere Phase, musste dann nach einer 1:0-Führung den Ausgleich hinnehmen. Das zweite Tor entschied die Partie dann jedoch vorzeitig, der eingewechselte Antonio Jara Andreu traf nach einer Stunde mit seinem ersten Ballkontakt.

Der VfB Forstinning ist weitaus stärker einzuschätzen als die DJK Vornbach. Haupt: „Wir wissen, dass wir uns steigern müssen.“ Erfreulich: Der ASV-Trainer hat, abgesehen von den längerfristigen Ausfällen, alle Spieler zur Verfügung.

Ans erste Punktspiel in Forstinning erinnern sich die Dachauer sehr gern. Sie gewannen im vergangenen Oktober glatt mit 3:0, im Rückspiel gab es ein 3:3-Unentschieden.