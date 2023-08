ASV Dachau zu Gast beim Schlusslicht

Dominanter auftreten wollen ASV-Kapitän Christian Roth und seine Teamkollegen. Nächste Gelegenheit: das Spiel beim SV Nord Lerchenau. © hab

Der Bezirksligist ASV Dachau gastiert bei Schlusslicht SV Nord Lerchenau. Ziel sind drei Punkte - und eine deutliche Leistungssteigerung.

Dachau – Die Fußballer des Der ASV Dachau stehen nach vier Spieltagen im vorderen Tabellendrittel der Bezirksliga Nord. Alles gut? Nein, die Leistungen sind ausbaufähig, was nach dem Relegationsmarathon und dessen Folgen absehbar war. Am Sonntag (14.30 Uhr) wollen sich die Dachauer beim SV Nord Lerchenau weiter steigern. Denn noch ist das alte Selbstverständnis ein Stück entfernt.

ASV-Trainer Manuel Haupt betont häufig, dass er mit seiner Mannschaft den eigenen Spielplan durchdrücken möchte und nur bedingt auf den Gegner schaue. Das ist selbstbewusst – und wenn seine Spieler ihr Potenzial abrufen, auch erfolgreich. Doch an diesem Punkt ist der ASV noch nicht. „Wir sind uns bewusst, dass wir uns steigern müssen“, sagt Haupt. Angesprochen auf die Trainingsschwerpunkte in der vergangenen Woche wollte er daher nicht ins Detail gehen. „Das ist nichts, was ich rausposaunen möchte“, so Haupt. Dem Gegner bloß keine Hinweise geben. Nur so viel: „Wir haben an Positionsspiel und am Passspiel gearbeitet.“ Diese beiden Elemente müssen sitzen, um dominant auftreten zu können. Das ist das Ziel.

In Sachen Fitness sind die Dachauer auf einem guten Weg. Das Resultat war zuletzt ein 2:1-Erfolg gegen den VfB Eichstätt II nach einem späten Siegtreffer von Dimitrios Papadopoulos. „Wir hatten den Willen, das Spiel zu gewinnen. Wir wollten den Laufweg mehr machen als der Gegner und höher springen – so, wie es Dimi beim Siegtor gemacht hat“, sagt Haupt. Spielerisch sei es „kein Feuerwerk“ gewesen, „aber ich habe Positives gesehen“. Und daran wollen die Dachauer anknüpfen gegen einen SV Nord, der katastrophal in die Saison gestartet ist. Die Münchner sind die einzige Mannschaft der Bezirksliga Nord, die in der laufenden Saison noch keinen Punkt geholt hat. Die Torbilanz von 3:12 ist bedenklich und erstaunlich, denn der Tabellenfünfte der abgelaufenen Saison hat keinen großen Umbruch hinter sich. Haupt warnt jedoch vor dem angeschlagenen Gegner: „Ich bin etwas verwundert. Für uns wäre es wahrscheinlich besser, sie hätten schon sechs Punkte geholt. Dann müssten sie nicht unbedingt gewinnen.“ Haupt misst den Gegner nicht an seiner Platzierung – und hält sich daher auch bei seinem Kader bedeckt: „Wir haben ein paar Urlauber, aber ich möchte ihrem Trainer keine Tipps geben.“