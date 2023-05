FC Pipinsried mit großen Personalsorgen vor Saisonfinale gegen FCB II: „Treten zur Not zu zehnt an“

Klare Vorzeichen: Der FCB mit Liam Morrison (links) ist klarer Favorit gegen den FCP mit Marin Pudic. © bruno haelke

Am letzten Spieltag der Regionalliga Bayern trifft der FC Pipinsried in einer vorgezogenen Partie am heutigen Mittwoch um 19 Uhr im Grünwalder Stadion auf den FC Bayern München II.

Pipinsried – Für beide Teams geht es um nichts mehr, die kleinen Bayern bleiben Tabellendritter, der FC Pipinsried steht seit Wochen als Absteiger fest.

Das letzte Häuflein Spieler des FCP traf sich am vergangenen Montag zum Abschlusstraining. Freilich, es wurde eine lockere Einheit, eine intensive Trainingsarbeit macht derzeit im Ilmtal auch keinen Sinn. Spielertrainer Herbert Paul (Oberschenkelzerrung), die beiden Innenverteidiger Fabian Willibald und Simon Rauscheder (Muskelfaserriss/Wadenbeinbruch), Verteidiger Tim Greifenegger (Außenbandriss), Stürmer Marvin Jike (Flüssigkeit im Knie), Ersatztorwart Junis Amdouni (Knieprobleme), die Mittelfeldakteure Ahanna Agbowo und Claudio Milican (beide krank) sowie Offensivakteur Belmin Idrizovic (Urlaub in der Heimat) stehen nicht zur Verfügung. Fehlen wird außerdem Nickoy Ricter, der sich am vergangenen Samstag die Rote Karte abholte. In Anbetracht dieser immensen Ausfallquote stellt sich zwangsläufig die Frage, ob Pipinsried überhaupt antreten wird gegen die kleinen Bayern.

Genau diese Frage beantwortet der neue Sportdirektor des FC Pipinsried, Ati Lushi, mit Worten, die widerspiegeln, was momentan an der Reichertshausener Straße das Credo ist. „Es zählt nicht, wie oft man hinfällt. Es zählt, wie oft man aufsteht. Genau das versuchen wir unserer Mannschaft aufzuzeigen und vorzuleben. Wir stecken nicht auf, wir stehen einfach wieder auf und lernen aus unseren Fehlern“, so Lushi, der selbst einige Jahre als Spieler das gelb-blaue Trikot trug.

„Genau das ist hier einfach spürbar. Wenn ein Spieler, der uns verlässt, zu mir sagt, dass er trotz dem Abstieg etwas gelernt hat, nämlich mit einem Abstieg umzugehen, dann stimmt mich das positiv“, so Lushi weiter. „Wir suchen auch keinen Schuldigen. Deshalb werden wir das Ding durchziehen und zu Ende spielen.“

„Momentan haben wir noch zwölf Spieler. Aber wir werden antreten und uns nicht verstecken. Und wenn einer ausfällt, dann spielen wir auch zur Not zu Zehnt das Match zu Ende. Und das kommt von der Mannschaft“, sagt der Sportdirektor des FCP. „Egal wie die Situation im Moment aussieht, das Team hat einen guten Charakter und hält zusammen. Es ist schon ausgemacht, dass wir nach dem Spiel in München bleiben und in der Stadt die Saison ausklingen lassen. Zudem fahren etliche Spieler zusammen am kommenden Sonntag für ein paar Tage auf eine Insel. Das spricht einfach dafür, dass es untereinander passt, auch wenn der Abstieg natürlich eine bittere Sache ist“, so Lushi.

Über die Favoritenrolle gibt es keine zwei Meinungen, alles andere als ein Kantersieg des FCB würde einer Sensation gleichkommen. Das Team von Coach Holger Seitz hat derzeit 91 Treffer auf seinem Konto, fünf weniger als der Zweite, die Würzburger Kickers. Die beiden Teams haben damit die besten Angriffsreihen der Liga. Mit 97 Gegentoren haben die Pipinsrieder hingegen die löchrigste Abwehr der Liga. Die Vorzeichen vor dem Match heute sind somit klar. (Bruno Haelke)