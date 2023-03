„Wir wollen unsere Welle weiterreiten!“

Zurück im Kader des TSV Jetzendorf: Wojciech Fassl. hab © Norbert Habschied

Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf will das bislang so erfolgreiche Fußball-Jahr 2023 mit einem Sieg gegen Weißenburg fortsetzen.

Jetzendorf – Noch ist es zu früh, um das Saisonziel zu korrigieren. Die Fußballer des TSV Jetzendorf haben weiterhin nur den Klassenerhalt im Blick. Sollte die beste Rückrundenmannschaft der Landesliga Südwest auch das Heimspiel an diesem Sonntag (Beginn 15 Uhr) gegen den TSV Weißenburg gewinnen, werden sich Spielertrainer Alexander Schäffler und sein Team bald neue Herausforderungen suchen müssen. Weißenburg steht den Jetzendorfern allerdings in nichts nach.

Die Statistiken der beiden Teams in der zweiten Saisonhälfte sind beeindruckend: Jetzendorf holte 16 von 18 möglichen Punkten, die ebenfalls ungeschlagenen Weißenburger 13 Punkte in ihren fünf Spielen. Am Sonntag könnte eine der beiden Mannschaften ihre erste Pleite kassieren. „Weißenburg wird wahrscheinlich unser stärkster Gegner in der Rückrunde“, sagt Schäffler. Er und seine Spieler strotzen aber vor Selbstvertrauen: „Wir wollen unsere Welle weiterreiten und den nächsten Sieg einfahren.“

Während die Jetzendorfer mit 19 Toren das treffsicherste Team der Rückrunde sind, stellt Weißenburg mit nur einem Gegentreffer seit dem Ende der Winterpause die beste Defensive. Im Jahr 2023 hat die Mannschaft von Trainer Markus Vierke in jedem Spiel ihren Kasten sauber gehalten. „Das ist eine kampfstarke Mannschaft, die aggressiv und zweikampfbetont auftritt. Sie haben aber auch gute Fußballer im Kader“, weiß Schäffler.

Einer davon spielt allerdings nicht mehr für die Weißenburger: Tom Vierke, der Neffe des Trainers, wechselte in der Winterpause zum SC Schwabach. Den Weißenburgern fehlt damit einer ihrer torgefährlichsten Spieler. Ferat Nitaj, der mit sieben Treffern die interne Torschützenliste anführt, und Max Pfann (sechs Tore) sind allerdings weiterhin im Team und haben nach der Winterpause bereits getroffen.

Einen Knipser wie Dominic Reisner brauchen die Weißenburger aufgrund ihrer starken Defensive nicht, für Jetzendorf ist der Stürmer allerdings ein Glücksfall. Reisner hat in allen drei Spielen seit der Winterpause doppelt getroffen. Er steht mittlerweile bei 14 Saisontoren – nur Christoph Hollinger (17) vom Tabellenzweiten FC Ehekirchen traf häufiger. Reisner war übrigens auch beim 2:2 im ersten Saisonduell in Weißenburg erfolgreich, freuen konnte er sich darüber aber nicht, denn die Gäste trafen in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Mit Ben Geuenich, David Raabe und Wojciech Fassl kehren drei Spieler zurück, die beim 5:2 in Gersthofen vor einer Woche gefehlt hatten. „Wir wollen knallhart mit offenem Visier spielen und alles rausfeuern“, sagt Schäffler. So klingt Selbstvertrauen.