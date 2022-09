„Wollen zeigen, dass wir noch leben“ – TSV Jetzendorf im Krisenduell

Alexander Schäffler, Spielertrainer des TSV Jetzendorf, im Gespräch mit seiner Mannschaft. © HAB

Ein Endspiel ist es noch nicht, aber die vielleicht wichtigste Partie der vergangenen Wochen: Wenn der TSV Jetzendorf an diesem Sonntag um 16 Uhr den TSV Hollenbach empfängt.

Jetzendorf – Es geht um Punkte für den Klassenerhalt und für den direkten Vergleich. Denn dieser könnte am Saisonende noch wichtig werden. Es wird sich zeigen, welcher Mannschaft die vergangenen Wochen weniger zu schaffen machten. Nach sechs Spieltagen in der Landesliga Südwest hatte Jetzendorf zehn Punkte geholt, Hollenbach sieben.

Seitdem kriselt es bei den Aufsteigern. Die Jetzendorfer blieben sieglos und holten nur noch zwei Punkte. Zuletzt gab es fünf Niederlagen am Stück. Hollenbach zog sich nicht viel besser aus der Affäre. Ein Sieg sowie das Remis gegen die außer Konkurrenz antretende Hachinger Reserve sind zu wenig gewesen, um sich in der Tabelle Luft zu verschaffen. „Es wird ein extrem wichtiges Spiel“, sagt Alexander Schäffler, Spielertrainer in Jetzendorf.

Seine Mannschaft muss der Erkältungswelle trotzen. „Keiner hat Corona, aber einige mussten in dieser Woche mit dem Training aussetzen“, berichtet Schäffler. Hinzu kommen wichtige Spieler, die angeschlagen sind. Darunter mit Defensivstratege Markus Pöllner und dem torgefährlichen Dominic Reisner Eckpfeiler des Jetzendorfer Spiels. Auch Schäffler würde seiner Elf auf dem Platz helfen, der Spielertrainer fällt aber weiterhin wegen seiner Knieverletzung aus – auch wenn es von Woche zu Woche besser wird.

Eine positive Nachricht gibt es von Stefan Nefzger. Der Mittelfeldspieler ist nach seiner Knie-Operation zurück im Training. „Wir wollen nichts überstürzen, aber vielleicht nehmen wir ihn in den Kader“, so Schäffler. Sicher ausfallen wird Marc Peuker aufgrund von Oberschenkelproblemen. Die Voraussetzungen könnten besser sein. Doch die Jetzendorfer haben am vergangenen Wochenende gezeigt, wozu sie imstande sind – trotz der 1:2-Niederlage in Kempten. Bei einem der Topteams der Liga waren sie mindestens gleichwertig, lediglich die Effizienz gab den Ausschlag für die Allgäuer.

Die Defensive zeigte sich ebenfalls verbessert. Dennoch wäre nun wichtig, nach sieben Spielen mit mindestens zwei Gegentoren wieder weniger Tore zuzulassen. Der TSV Hollenbach hat zuletzt deutliche Niederlagen hinnehmen müssen; gegen Illertissen (0:3) und Ehekirchen (0:6). Mehr als einen eigenen Treffer erzielte die Elf von Spielertrainer Christoph Burkhard in ihren vergangenen sieben Partien nur beim 3:1 gegen den FC Memmingen.

Burkhard, für 1860 München 14-mal in der 2. Bundesliga im Einsatz, gehört zu den wichtigsten Akteuren. „Er ist ein überragender Fußballer“, sagt Schäffler. Er kennt die Hollenbacher aus den Testspiel-Duellen der vergangenen Jahre. „Sie kommen über die Gemeinschaft und den Einsatz. Es war immer eng und unangenehm“, so der Jetzendorfer Spielertrainer. Das bedeutet: „Wir müssen von Anfang an da sein. Denn wir wollen zurück in die Erfolgsspur und unseren Fans nach den fünf Niederlagen zeigen, dass wir noch leben.“ (stm)