Umbruch beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Sulzemoos: Neuer Trainer und sieben Neuzugänge

Von: Michel Guddat

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga ist nun der Klassenerhalt das große Ziel den SV Sulzemoos. © bruno haelke/FuPa

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga gibt es beim SV Sulzemoos ein großes gemeinsames Ziel für die kommende Saison: der Klassenerhalt.

Sulzemoos – Es war ein Herzschlagfinale in der Kreisliga München 1. Vier Mannschaften hatten am letzten Spieltag noch die Chance, sich den Platz an der Sonne und den damit verbundenen direkten Aufstieg zu ergattern. Durch ein Eigentor in der 75. Minute gelang es dem SV Sulzemoos, die Pole Position zu verteidigen und die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt zu machen.

Auch aufgrund des Aufstiegs in letzter Minute ist das Ziel des SVS für die kommende Saison ganz klar: „Irgendwie die Klasse halten“, formuliert es der neue Trainer Bernhard Ahammer direkt und ehrlich.

In die höhere Spielklasse geht der SV Sulzemoos eben mit Neu-Coach Bernhard Ahammer. Der 40-Jährige kehrt nach einer zweijährigen Pause zurück in das Fußballgeschäft. Vor der Auszeit, der durch Familienzuwachs bedingt war, trainierte er den ASV Dachau in der Landesliga Südost.

Da Ahammer früher selbst bei Sulzemoos aktiv war und in der Nähe wohnt, ist der Verein für ihn aber kein Neuland. Auch die Liga „lässt sich sehr gut mit der Familie vereinbaren“, so der dreimalige Vater.

Mit Markus Niedermeyer, dem Aufstiegstrainer der letzten Saison, und Rene Röhrl verfügt Ahammer zudem über Co-Trainer, die bereits viele Jahre im Verein tätig sind. Die eingefleischten Sulzemooser kennen die Mannschaft und die Vereinsstruktur bestens und erleichtern vor allem die Kennenlernphase zwischen Spieler und Trainer.

Neben einem neuen Trainer gab es sieben Neuzugänge für den SV Sulzemoos. Nach mehreren Abgängen sah der Verein Bedarf, vor allem in der Offensive nachzulegen. „Jeder Spieler, der kommt, bringt uns enorm weiter und hilft uns im Konkurrenzkampf“, sagte Ahammer. Klar ist für ihn jedoch auch, dass der Umbruch seine Zeit brauchen werde. Gerade in einer höherklassigen Liga.

SV Sulzemoos will sich langfristig wieder in der Bezirksliga Nord etablieren

In der Bezirksliga Nord sieht der Cheftrainer eine „sehr starke Liga, mit zwei Absteigern (Anm. d Red. SE Freising und ASV Dachau), die uns alles abverlangen werden“. Langfristiges Ziel des SVS ist es, sich wieder in der Bezirksliga zu etablieren. Vor der Saison 2021/22 waren die Rot-Weißen dort absoluter Stammgast.

Die Vorbereitung auf die schwere Aufgabe in der kommenden Saison ist bereits in vollem Gange. Ahammer zeigte sich sehr zufrieden mit den ersten Wochen und lobte die „sehr gute Trainingsbeteiligung“. Auch für das Landesfinale des Erdinger Meister-Cups konnten sich die Männer von Trainer Ahammer qualifizieren. Dort überstand der Bezirksligist die Gruppenphase, scheiterte dann aber im Neun-Meter-Schießen am späteren Finalteilnehmer und Bayernligisten TSV Neudrossenfeld.

„Für uns war es klar, dass wir in die Bezirksliga Nord kommen.“

Auf der Mission Klassenerhalt lässt sich der Sportverein auch nicht von den vielen Diskussionen rund um die Ligeneinteilung ablenken. Die Einteilung verfolgte der neue Trainer sehr gelassen: „Für uns war es klar, dass wir in die Nord kommen“. (Michel Guddat)