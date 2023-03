FC Pipinsried ist zu Gast bei alten Bekannten

Klare Vorgabe: Nickoy Ricter und der FC Pipinsried müssen in Eichstätt gewinnen. Es ist ja okay, wenn man das Risiko minimiert, aber a bisserl mehr hätte es schon sein dürfen. Herbert Paul zum 0:0 in Rain © hae

Der abstiegsbedrohte FC Pipinsried bestreiten am Samstag ein richtungsweisendes Spiel beim VfB Eichstätt. Nur ein Sieg bringt Pipinsried weiter.

Pipinsried – Eine richtungsweisende Partie steht für den Fußball-Regionalligisten FC Pipinsried auf dem Programm. Der FCP ist am heutigen Samstag um 14 Uhr zu Gast beim VfB Eichstätt.

Die Nummer 18 empfängt die Nummer 19 der Regionalliga – oder besser: Abstiegskampf pur. Unter diesen eindeutigen Vorzeichen treffen der Drittletzte und der Vorletzte aufeinander. Am vergangenen Wochenende konnten beide Teams einen Teilerfolg feiern. Eichstätt brachte eine zweimalige Führung beim Nachwuchs des 1. FC Nürnberg nicht über die Ziellinie, das Match endete mit 2:2. Der FC Pipinsried blieb beim 0:0 in Rain torlos, zumindest stand aber die Null.

Beide Teams trafen bereits etliche Male aufeinander, große Geheimnisse gibt es also nicht. Aber der neue Pipinsrieder Spielertrainer Herbert Paul will sich nicht überraschen lassen. „Wir haben uns das Match des VfB in Nürnberg angeschaut, wir wissen, was auf uns zukommt. Eichstätt spielt äußerst kompakt und hat viel Qualität in der Mannschaft. Zudem weiß ihr Trainer Markus Mattes genau, wie er die Mannschaft perfekt einstellen muss und wird“, berichtet FC-Coach Paul. Speziell im Angriff verfügt der VfB mit Fabian Eberle über einen äußerst torgefährlichen Stürmer. Aber auch andere Akteure erfüllen höchste Regionalliga-Ansprüche, unter anderem Philipp Federl und Johannes Golla. Ein Wiedersehen gibt es mit Dominik Wolfsteiner, der in der vergangenen Saison noch beim FCP gespielt hat.

Auf der Gegenseite kennt der neue Pipinsrieder Teammanager Ati Lushi den VfB Eichstätt in- und auswendig. Lushi hat einige Jahre in Eichstätt gespielt, war sogar Kapitän der Mannschaft. Was er und vor allem FC-Coach Herbert Paul ihrem Team mit auf den Weg geben, liegt nach dem Verlauf des Spieles in Rain auf der Hand. Paul: „Mir war das zu wenig Mut und Risiko im Spiel nach vorne. Das müssen wir besser machen. Es ist ja okay, wenn man das Risiko minimiert, aber a bisserl mehr hätte es schon sein dürfen.“ Eigentlich sei ein Sieg Pflicht, so Paul weiter.

Mit 23 Punkten ist der FCP Tabellenvorletzter, der VfB hat nur zwei Punkte mehr. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen Pipinsrieder 4:1-Erfolg. In einer Regenschlacht im vergangenen August beherrschten die Pipinsrieder ihren Gegner gerade in der ersten Halbzeit, die 4:0- Führung war ebenso deutlich wie verdient. Allerdings standen mit den Routiniers Felix Thiel, Niko Jelisic, Daniel Jelisic, Pablo Pigl und Bernard Mwarome gleich fünf Spiel auf dem Feld, die am heutigen Samstag nicht, oder nicht mehr im Kader der Ilmtaler stehen.

Die Pipinsrieder müssen wie schon in Rain auf die gesperrten Halit Yilmaz und Herbert Paul verzichten. Zudem werden mit Daniel Jelisic (Kapselverletzung im Sprunggelenk) und Ahanna Agbowo (Schulterluxation) nicht im Kader stehen.