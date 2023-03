Karlsfeld ist zu Gast bei den Defensivkünstlern

Die Offensive ist gefordert: Eintracht-Angreifer Kubilay Celik. © hab

Mit einer Niederlage und einem Sieg sind die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld ins Jahr 2023 gestartet. Bei den Defensivkünstlern in Eggenfelden soll der nächste Dreier her.

Karlsfeld – Erst der Dämpfer in Geretsried, dann der beeindruckende Erfolg gegen Landshut – die Leistungen des TSV Eintracht Karlsfeld nach der Winterpause hätten kaum unterschiedlicher sein können. An diesem Samstag um 14.30 Uhr will sich der Tabellenfünfte der Landesliga Südost beim SSV Eggenfelden von seiner guten Seite zeigen. Gelingt dies nicht, winkt am 23. Spieltag die bereits elfte Niederlage.

Den Karlsfeldern fehlt in dieser Saison die große Stabilität. Das Resultat ist eine Sieg-Niederlagen-Bilanz, die einen Trainer in den Wahnsinn treiben kann: Elf Siege stehen auf der Habenseite – nur Spitzenreiter Bruckmühl und der Tabellenzweite Forstinning haben häufiger gewonnen. Dafür kassierten allerdings nur vier Teams mehr Niederlagen als die Eintracht. Für eine Mannschaft, die vorne mitmischen möchte, sind dies zu viele.

Dennoch stehen die Karlsfelder auf dem 5. Platz und damit einen Zähler vor dem heutigen Gegner Eggenfelden. Der SSV hat seine Ergebnisse gerechter aufgeteilt: Neun Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen stehen in der Bilanz. Der Start aus der Winterpause war mit einem 3:1-Sieg gegen Holzkirchen und der knappen 1:2-Niederlage in Forstinning solide.

Spielertrainer Tobias Huber kann sich in dieser Saison auf seine Verteidigung verlassen, die nur 29 Gegentore hinnehmen musste; weniger kassierte nur Tabellenführer Bruckmühl. Die Karlsfelder gehören zu den Mannschaften, die sich in dieser Saison die Zähne an der SSV-Defensive ausgebissen haben.

Eintracht-Coach Jay Alkan hofft, dass es seine Spieler dieses Mal besser machen und dort anknüpfen, wo sie am vergangenen Wochenende aufgehört haben. Denn in der zweiten Halbzeit gegen Landshut zeigten sich die Karlsfelder von ihrer Schokoladenseite. Sie drehten durch drei Tore nach dem Seitenwechsel einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Erfolg und wendeten damit den Fehlstart nach der Winterpause ab.

„Das Ergebnis hat dem Kopf gutgetan“, so Alkan. Er selbst bewies mit den Einwechslungen von Fabian Schäffer und Christoph Traub ein glückliches Händchen. Beide waren sofort im Spiel und hatten entscheidenden Anteil am Erfolg. „Den Trainer freut es natürlich, wenn die Mannschaft nach Einwechslungen stärker wird“, so Alkan.

Er wird auch in Eggenfelden Optionen haben. Dominik Schäffer ist zwar noch angeschlagen, wird aber in den Kader zurückkehren. Und Leon Ritter ist von seinem Auslandsaufenthalt zurückgekehrt und wieder eine Option. „Leon hat zwar nur einmal trainiert, er ist aber fit und wird im Kader stehen“, so Alkan, der den Stürmer als „technisch überragend und sehr clever im Verhalten in den Schnittstellen“ einstuft.

Ob Ritter bereits in Eggenfelden aufläuft, wird auch vom Spielverlauf abhängen. In der Offensive hat Alkan ohnehin mehrere Optionen. In der Defensive sieht es anders aus. Kilian Cuni, Lukas Paunert (beide verletzt) und Osman Akbulut (gesperrt) fehlen weiterhin. Doch von Personalsorgen ist die Eintracht weit entfernt. Das Gegenteil ist der Fall. Alkan: „Es wird Härtefälle geben. Ich kann ja nur elf Spieler aufstellen.“