TSV 1865 Dachau: Zum Einstieg geht’s gleich gegen den Topfavoriten und Mölders

Von: Thomas Leichsenring

Die Mannschaft des TSV Dachau 1865 im Spielerkreis. © Robert Ohl

Mit einer „großen Party“ steigen die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 an diesem Samstag in die neue Saison ein. Ab 14 Uhr wird auf der Sportanlage an der Jahnstraße ein Sommerfest gefeiert.

Dachau – Um 17 Uhr wird es dann erstmals auf dem Platz ernst: Dachau 1865 empfängt den TSV Landsberg zum ersten Punktspiel der neuen Saison (Beginn 17 Uhr). Landsberg sei „bis Platz 15 im Kader eine Wahnsinnstruppe“, sagt 65-Trainer Orhan Akkurt. Geht es um die Frage, wer heuer in der Bayernliga Süd Topfavorit auf Titel und Aufstieg ist, führt am TSV Landsberg kein Weg vorbei. Schon in der vergangenen Saison lautete das Ziel ganz klar: Regionalliga. Am Ende wurde das Vorhaben jedoch auch klar verfehlt! Deshalb soll es diese Saison endlich klappen.

Freilich, Sascha Mölders, Ex-Bundesligaprofi, Spielertrainer und Goalgetter, wird nicht jünger. Doch der mittlerweile 38 Jahre alte Angreifer sollte auch dieses Jahr nochmal zuverlässig liefern. Mit Ex-Löwe Nico Karger haben die Landsberger zudem einen weiteren Torgaranten mit massig Profi-Erfahrung dazugewonnen. Dieses Sturmduo sucht in der Bayernliga seinesgleichen. Dazu gesellen sich Könner wie Steffen Krautschneider, Amar Cekic und der im Landkreis Dachau bestens bekannte Daniel Leugner.

TSV 1865 Dachau: Rot-Sperre für Ricter aus letzter Saison

Akkurt hat beinahe alle Spieler zur Verfügung. Nur Neuzugang Nickoy Ricter muss zuschauen. Der aus Pipinsried gekommene Ricter sah in der vergangenen Regionalliga-Saison beim Heimspiel gegen Wacker Burghausen die Rote Karte. Seine Sperre gilt saisonübergreifend, zweimal wird er noch fehlen.

Chancenlos sind die Dachau gegen Landsberg nicht, wenngleich die Favoritenrolle sicher nicht Akkurts Team zugeschrieben wird. Deutlich bessere Aussichten auf Punkte haben die Dachauer schon in der kommenden Englischen Woche, wenn es erst gegen Türkspor Augsburg und dann gegen den TSV Nördlingen geht.