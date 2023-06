Zwei Top-Talente für den FC Bayern von der SG Röhrmoos/Schwabhausen

Leonie Merl wechelt zum FC Bayern. © Verein

Von der SG Röhrmoos/Schwabhausen zum FC Bayern München: Leonie Merl und Mia Kirchgässner wechseln zur U17 des frisch gebackenen Deutschen Meisters der Frauen.

Röhrmoos/Schwabhausen – Die Talentschmiede der SG Röhrmoos/Schwabhausen arbeitet also weiter auf Hochtouren. Zuvor waren mit Lizzy Rubner, Chrissi Gallert, Vroni Steber, Chantal Kempkens und Marisa Trunschka bereits fünf Fußballspielerinnen im Kader des FC Bayern U17.

Mia Kirchgässner wechselt zum FC Bayern. © hae

Leonie Merl war seit 2018 bei der SG Röhrmoos/Schwabhausen, Mia Kirchgässner seit 2019. „Auch wenn wir ein weinendes Auge haben, sind wir natürlich sehr stolz darauf, dass es wieder zwei Mädels geschafft haben, ihren Traum, beim FC Bayern zu spielen, zu verwirklichen – und wir sie dabei noch unterstützt haben“, sagen Trainerin Andrea Gallert und SG-Medienchef Alex Lauth unisono voller Stolz. „Durch unseren guten Kontakt zum FCB fragen diese auch regelmäßig bei uns nach Spielerinnen an. Wir wünschen den beiden viel Erfolg und eine schöne Zeit beim FCB“, so Lauth. Mia und Leonie haben ihre Stärken in der Offensive.

Zwei Mädels gehen, eine Spielerin kehrt vom FC Bayern zurück zur SG: Torhüterin Chantal Kempkens schließt sich nach fast drei Jahren in der Jugend des FC Bayern zur neuen Saison wieder der SG an. „Es ist es tolles Zeichen für uns, dass sich Chantal trotz anderer Angebote für uns entschieden hat. Unsere Arbeit kann also nicht so schlecht sein“, freuen sich Lauth und Gallert. hae