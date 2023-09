Zweiter Versuch in Freising

Er fehlt dem ASV Dachau extrem: Maximilian Bergner. © hab

Landesliga-Absteiger gegen Landesliga-Absteiger: Der ASV Dachau fährt an diesem Dienstag zum Nachholspiel nach Freising.

Dachau – Am Freitag vor eineinhalb Wochen war alles angerichtet für das Duell der beiden Landesliga-Absteiger ASV Dachau und SE Freising. Wie immer – Englische Wochen ausgeklammert – luden die Freisinger ihren Gegner am Freitagabend ein. Doch ein schweres Unwetter zog der Elektronik im Sportpark Savoyer Au buchstäblich den Stecker. Die Bezirksliga-Partie musste kurzfristig abgesagt werden.

Am heutigen Dienstag treffen sich beide Teams in Freising zum Nachholspiel. Und dies bereits um 18 Uhr, denn die Reparatur der Lichtanlage ist aufwändiger und wird länger dauern als erhofft.

„Die Freisinger werden wohl vorerst keine Heimspiele mehr am Freitagabend bestreiten“, sagt ASV-Trainer Manuel Haupt. Der langjährige Landesligaspieler des SE Freising hat immer noch einen guten Draht zu seinem Ex-Club und weiß: Zu dieser Jahreszeit bei immer früherem Anbruch der Dunkelheit sind Spiele am Freitagabend um 19.30 Uhr keine Option.

Auch auf die Terminierung des Nachholspiels hatte der Flutlichtausfall Auswirkungen. „Ein Spiel auf ihrem Trainingsplatz kam nicht in Frage. Das Heimrecht zu tauschen hat ebenfalls keinen Sinn gemacht. Wir haben ja auch kein Flutlicht im Stadion. Die frühe Anstoßzeit von 18 Uhr war daher alternativlos“, so Haupt. Bis zum Einbruch der Dunkelheit sollte die Partie über die Bühne gegangen sein. Und immerhin: Das Wetter scheint mitzuspielen.

Sonst hat sich seit der Absage vor gut eineinhalb Wochen nicht viel getan. Die Dachauer waren nur beim 1:1 in Kammerberg am vergangenen Mittwoch im Einsatz, die Freisinger mussten sich komplett auf den Trainingsbetrieb beschränken. Den Gästen fehlt vielleicht der Spielrhythmus, dafür hatten die Spieler Zeit, ihre Wehwehchen auszukurieren. So hat Trainer Alexander Schmidbauer gegen den ASV die Qual der Wahl. Alle Spieler sind mit an Bord. Während Julian Kristo in der Offensive der Zielspieler ist, sollen Kapitän Felix Fischer, Co-Trainer Michael Schmid oder Vize-Kapitän Maximilian Rudzki dahinter eine stabile Achse bilden.

Die Dachauer werden diesmal auf einen Spieler verzichten müssen, der vor eineinhalb Wochen dabei gewesen wäre. Max Bergner muss weiterhin passen, um seine Verletzung auszukurieren. Er fehlt mit seiner Spielstärke und Kreativität. Dafür sind Jonas Dworksy, Tim Bürchner und Toni Jara zurück. Hinter dem Einsatz von Zvonimir Kulic steht noch ein Fragezeichen. Fakt ist: Der Innenverteidiger würde dem ASV Dachau helfen – als Bank in der Defensive und bei offensiven Standardsituationen. Und die könnten in diesem Duell den Unterschied ausmachen.