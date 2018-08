0:17 Niederlage für Pliening/Landsham

„Wenn ich jetzt gehe, ist der Verein tot“

Der TSV Pliening/Landsham bekommt vom TSV Zorneding eine unbequeme Wahrheit aufgezeigt und blickt einer ungewissen Zukunft entgegen.

Wenn eine 0:17-Niederlage den aktuellen Leistungsstand einer Mannschaft, laut ihrem eigenen Trainer sehr gut widergibt, kann man sich ungefähr vorstellen, wie ernst die Situation beim TSV Pliening/Landsham dieser Tage ist. Dabei hat die Punktrunde noch nicht einmal begonnen.

„Es hängt alles an mir“, sagt Michael Schmidt, „wenn ich jetzt gehe, ist der Verein tot.“

Der 53-jährige Übungsleiter hat erst vor wenigen Wochen beim C-Klassisten in Pliening einen Trainerjob übernommen, um den ihn nicht viele seiner Kollegen beneiden dürften. Da ist eine derart saftige Klatsche gegen einen frischgebackenen Kreisligisten wie den TSV Zorneding in der Qualifikationsrunde für den Landkreispokal noch eine seiner kleineren Baustellen.

„Ganz ehrlich, die Mannschaft hätte sich ja abgemeldet, wenn ich nicht gekommen wäre und sechs neue Spieler geholt hätte. Jetzt muss ich irgendwie aus dem Nichts heraus etwas machen, mit Spielern, die teilweise lange nicht mehr Fußball gespielt haben.“

Kombiniert man diese Ausgangslage noch mit etwaigen Urlaubsabsenzen und Verletzungen, sodass die Heimelf hinten raus nur noch zu neunt auf dem Feld stand, ist ein 0:17 – selbst gegen eine Zornedinger B-Elf – selbsterklärend.

„Gerade gegen solche Gegner wird es schwer, wenn es lange 0:0 steht, deshalb wollten wir ein schnelles Tor machen“, bekam Zornedings Abteilungsleiter Walter Hommelsen derer gleich drei Stück binnen zwölf Minuten zu sehen. Beim Stand von 0:9 wurden die Seiten gewechselt, und Zornedings Offensivabteilung kannte unter der Anleitung von Co-Trainer Florian Forstner bis zum Schlusspfiff kein Erbarmen mehr.

„Die Plieninger konnten einem bei diesem Testspiel, wo es am Ende nur um die Höhe ging, schon ein bisschen leidtun“, meinte Hommelsen. In Bezug auf die richtige Einordnung des Kantersieges kurz vor dem Saisonstart und der Generalprobe am Sonntag, 15.30 Uhr beim FC Phönix Schleißheim, macht sich Hommelsen keine Sorgen. „Das war eine ungleiche Sache. Der erste Spieltag und Aschheim, werden eine ganz andere Welt werden, das wissen die Jungs.“

In der Welt des TSV Pliening/Landsham beginnt in zwei Wochen ein Wettlauf gegen die Zeit, weiß Michael Schmidt: „Was ich mir hier angetan habe, ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Bis zur Winterpause müssen wir irgendwie durchhalten und trainieren, trainieren, trainieren.“ Dann, so seine Hoffnung, können weitere Neuzugänge für mehr Breite, Qualität und letztlich die nötigen Erfolgserlebnisse sorgen, die Gedanken an eine Abmeldung vergessen machen würden.