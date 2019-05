1:4-Klatsche im Abstiegsduell trotz 1:0-Führung für TSV Aßling

TSV Aßling fällt in der Tabelle auf einen direkten Abstiegsplatz

von Wolfgang Herfort schließen

Aßling– Punktgleich, in der Tordifferenz nur um ein einziges Tor getrennt. So die Ausgangslage vor dem Duell der Kellerkinder zwischen dem FC Maitenbeth (Zwölfter und damit auf dem Relegationsplatz) und den Gästen vom TSV Aßling (Elfter). Ein Abstiegsduell, wie es im Buche steht – und ein Auftakt wie er besser aus Sicht der Gäste nicht hätte sein können. Stefan Kuklok ließ die FCM-Abwehr stehen, sah den besser postierten Florian Hainthaler – 1:0 für Aßling. Keine fünf Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Dass der Vorsprung in einem angesichts der Bedeutung fairen Spiels zuerst hielt, war Keeper Jonas Mertl zu verdanken. Seine Abwehraktion gegen den Schuss des Maitenbethers Tobias Schiebl erstklassig.

Beide Seiten gingen hohes Tempo. Für Aßling schien es sich zu lohnen. Josef Limber grätschte den Ball ins Tor, doch der Jubel war mit dem Abseitspfiff schnell verflogen (44.). In der Nachspielzeit kamen die Gastgeber noch zu einem Freistoß an der Strafraumkante – und prompt zirkelte Johannes Dichtler den Ball an Mauer und Keeper vorbei zum 1:1 in die Maschen (47.).

Die Gäste schienen dem 2:1 nach Wiederbeginn nahe. Kuklok scheiterte am FC-Keeper (56.). Und im Gegenzug lag der Ball im Aßlinger Gehäuse (57.). Felix Michael Wild drehte jubelnd ab. Nur wenige Minuten später fast Maitenbeths dritter Streich, als Aßlings Abwehr noch dabei war, sich vom Schock zu erholen. Doch der nächste Nervenkitzler folgte auf dem Fuße. Manuel Trofimon sorgte mit dem 3:1 dafür, dass Aßlings Motivation den nächsten Dämpfer bekam (67.). Zwar versuchte die Elf von Mirko Beisswenger alles, um noch einmal zurück zu kommen. Doch mit dem 4:1 in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Robert Grassl war die Entscheidung gefallen.

Aßlings Sprecher war sprachlos: „Mir fehlen die Worte“, so Felix Zeibe, der in dem nicht gegebenen Elfmeter den Knackpunkt der Partie sah: „Jetzt wird’s schwer.“

Aßling: Mertl, Baumgartner, Schmidt, F. Kerschbaumer (92. Spötzl), Huber, Lampl, Spötzl (74. Holzmann), Limberger (16. Holzmann - 20. Limberger), Hainthaler, Kuklok, Graupe (63. Blaschke).