Schütze hält Elfer und Punkt fest: 250 Zuschauer sehen Duell zwischen Emmering und Ostermünchen

Keeper Tobias Schütze hält beim TSV Emmering den Kasten sauber. © TSV Emmering

Der TSV Emmering und der SV Ostermünchen trennen sich torlos. Keeper Tobias Schütze hielt in der entscheidenden Situation den Punkt fest.

Emmering – Reichlich Frust schwang mit in der Nachbetrachtung des torlosen Remis bei Emmerings Pressewart Christian Breu. „Eigentlich kann ich jede Woche dasselbe erzählen.“ Mit der vierten Punkteteilung in Folge kommt der TSV nicht weg vom Fleck. Ein Unterschied zu den vergangenen drei Partien: „Zuletzt waren wir immer besser. Diesmal müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein.“ Die ersten 25 Minuten agierte der TSV im heimischen Stadion vor 250 Zusehern etwas agiler, eine erste Chance zur Führung verpasste Thomas Leykam.

TSV Emmering – SV Ostermünchen 0:0

„Dann haben wir den Zugriff verloren und sind nur noch nachgelaufen.“ Und Ostermünchen besaß die Riesenmöglichkeit zum 0:1. Nach einem Strafraumfoul von Toni Voglsinger trat Julian Reisner zur Ausführung an, scheiterte aber an Emmerings Schlussmann Tobis Schütze. „Tobi hat uns heute den Punkt festgehalten.“ Der Torhüter vereitelte nämlich neben dem Strafstoß noch weitere Möglichkeiten der Gäste. Zur Frustbewältigung fährt der TSV heute aufs Rosenheimer Herbstfest, im Bus (17.30 Uhr Abfahrt an der Schule)) sind noch Plätze frei. (arl)

TSV Emmering: Schütze, Voglsinger A., Niedermaier M. + J., Hanslmayer, Wimmer, Robeis, Breu, Riedl, Leykam, Kirchlechner, Tuscher.