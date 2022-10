A-Klasse 01: SG Hohenlinden verliert Tor-Spektakel gegen ESV – Poing mit Kantersieg

Von: Julian Betzl

Der TSV auf der Siegerstraße: Die Poinger Fußballerinnen feierten einen deutlichen Heimerfolg. © Christian Riedel

Die SG Hohenlinde/Forstern verpasst einen Punkt gegen den ESV München Freimann II mitzunehmen. Poing gewinnt deutlich gegen die SG München Ost.

SG Hohenlinden/Forstern – ESV M.-Freimann II 3:4

Bis sieben Minuten vor der Pause waren die Hohenlindener Fußballfrauen (A-Klasse 1) auf einem guten Weg, den dritten Dreier der Saison einzuspielen. Lotte Lennartz (26.) und Linda Penski (29.) hatten die SG mit 2:0 in Front gebracht. Dann kam jedoch die Wende. „Das war eine knappe Angelegenheit“, meinte SVH-Damenleiter Jan Rathke hinterher. „Trotz zahlreicher Ausfälle konnten wir sehr gut mithalten.“ Dass es nicht zu einem Punktgewinn reichte, sei schade, aber erklärbar. Denn „Freimann setzte regelkonform vier Spielerinnen der Ersten ein“, erläuterte Rathke.

Ein Dreifachwechsel beim ESV sorgte darum auch für viel Energie und bald den Ausgleich (38./43.). Nach Seitenwechsel erhöhte Freimanns Reserve gar auf 4:2 (49./64.). Per Strafstoß verkürzte Anna-Lena Falterer auf 3:4 (81.). Doch der Ausgleich war der Herliner Elf um Coach Stefan Baumgartner nicht mehr vergönnt. Nach einem für die SG Hohenlinden spielfreien Wochenende in der A-Klasse 1 geht es am Freitag, 4. November (19.30 Uhr), daheim gegen Tabellennachbar TSV 1860 München II weiter. (ola)

Hohenlinden: P. Heidfeld, Lennartz, A. Falterer, V.+ L. Reim, Heiß, Lalk, Ziller, M. Blabsreiter, Stern, Brauner; Penski, C. Falterer.

TSV Poing – SG Mü-Ost/Wacker/MSV 6:0

Der dritte Sieg aus den letzten vier Ligapartien lässt Poings Fußballerinnen auf Tabellenplatz drei springen. Nach dem souveränen 6:0 (4:0)-Heimsieg über die Spielgemeinschaft aus München rangiert das Team von Trainer Joachim Schimkus nur noch einen Zähler hinter Spitzenreiter SG Haar/Grasbrunn II. In der nun treffsichersten Offensive der Liga tobten sich Teresa Lechner (8., 43., 51.) und Teresa Staudigl (19., 41., 58.) mit jeweils einem Hattrick aus. (bj)

Poing: Gripp, Haase, Bink, Lechner, Zeißig, Janisch, Scherzl, Sanchez, Hausschildt, Osiander, Staudigl; Schulz, Finauer, Trisolino, Mc Cullough, Schädel.