A-Klasse 3: Aßling feiert Befreiungsschlag, Emmering II stagniert in Erfolglosigkeit

Von: Julian Betzl

Teilen

Bei diesem Zusammenstoß mit Aßlings Angreifer Stefan Kuklok (rechts, weiß) verletzte sich Aschaus Torhüter Luca Burisch (grün) folgenschwer. Feldspieler Thomas Doerrer streifte sich Burischs Handschuhe und Dress über. Foto: sro © sro

Der TSV Aßling feiert gegen den SV Aschau/Inn den Befreiungsschlag, während der TSV Emmering II noch nicht so recht ins Rollen kommt.

TSV Aßling –SV Aschau/Inn II 3:1

Mit einem 3:1 Heimsieg am heimischen Büchsenberg gegen den SV Aschau/Inn II konnte der TSV Aßling die 2:3-Schlappe aus der Vorwoche in Albaching vergessen machen. Der TSV nutzte dabei die Schlafmützigkeit der Gäste zu Beginn der Partie im Stil eines Überfallkommandos konsequent aus. Bereits in der 3. Spielminute chippte Tobias Höge den Ball über die SVA-Abwehrreihe hinweg, wo Jacob Mertl mit einem aufgesetzten Volleyschuss ins lange Eck gleich ein Ausrufezeichen setzte.

Der zweite Aßlinger Streich ließ nicht lange auf sich warten. Stürmer Stefan Kuklok verwertete eine mustergültige Vorlage von Tobias Höge aus kurzer Distanz zum 2:0 (10.). Erst kurz vor dem Seitenwechsel gelang es den Gästen, das ausdauernde Aßlinger Anlaufen zu unterbinden und ihren schnellen Stürmer Robert Turtoi auf Torreise zu schicken – 2:1 (43.).

Aßling hatte zwar in der Nachspielzeit durch einen schönen Freistoß von Yannick Lampl die Chance aufs 3:1, aber Aschaus Ersatzkeeper Thomas Doerrer lenkte den Ball noch an die Latte. Feldspieler Doerrer musste für Stammkeeper Luca Burisch in den Kasten, da dieser nach einem Zusammenstoß mit TSV-Stürmer Stefan Kuklok verletzt ausgewechselt werden musste.

Nach dem Pausentee servierten die Protagonisten den knapp hundert Zuschauern viel Leerlauf. Durch häufiges Reklamieren und interne Diskussionen nahmen sich die Gäste zunehmend selbst aus dem Spiel und Aßling bekam Konterchancen. Stefan Kuklok nutzte in der 73. Minute jedoch einen Abwehrschnitzer eiskalt zur 3:1-Führung aus. Damit war die Partie gelaufen, da Aschau obendrein eine Zeitstrafe kassierte. Am zweiten Saisonsieg für die Elf um TSV-Trainer Aleksandar Dimitrijevic wurde nicht mehr gerüttelt.

„Mit dem Heimsieg hat die Mannschaft die gewünschte Reaktion gezeigt. Jetzt muss man daran arbeiten, nach Führungen nicht das Fußballspielen einzustellen, sondern gierig zu bleiben für weitere Tore“, sah Aßlings Pressesprecher Felix Zeibe dennoch Verbesserungspotenzial

Denn: „Das Wechselbad von Sieg und Niederlage soll nicht fortgeführt werden. Vielleicht kann man ein paar Siege am Stück einfahren, um sich in der Tabelle nach oben zu orientieren.“ bj/ez

Aßling: Jo.+Ja. Mertl, Kerschbaumer, Böhm, Höge, Lampl, Stacheter, Kuklok, Mayer, Graupe, Kagermeier; winkler, Hackenberg, Gruber, Hupfauer, Mitterhofer.

TSV Emmering II – TSV Babensham 0:3

Nicht so recht ins Rollen kommt bislang der TSV Emmering II. Mit Ausnahme des Sieges gegen das Tabellenschlusslicht SK Waldkraiburg kassierte die Mannschaft des Trainergespanns Daniel Kelsch und Manuel Sedlmaier bislang ausschließlich Niederlagen in der A-Klasse 3 (BFV-Kreis Inn/Salzach). Auch gegen das allerdings noch ungeschlagene TSV Babensham verließ die Emmeringer Kreisliga-Reserve das Spielfeld als klarer Verlierer.

Kurz vor dem Seitenwechsel kamen die Gäste zum 0:1 durch Thomas Estermann (40.). „Dann haben wir eigentlich gut dagegen gehalten“, lobte Sedlmaier den Widerstand seiner Emmeringer Elf. Doch dieser geriet eben auch ohne verwertbares Ergebnis, ehe Babensham in der 80. Minute auf 2:0 durch Lukas Schwarz erhöhte. Aufgrund des Zwischenstandes musste Emmering II jetzt natürlich aufmachen, kassierte aber kurz vor dem Spielende sogar noch das 0:3. Torschütze: Stefan Fink (86.). arl

TSV Emmering II: Schütze, Redl, Sedlmaier, Englhart, Widmann, Kirchlechner A., Stellner, Beil, Staudigl, Wagenstetter, Napieralla, Mas, Wölk.