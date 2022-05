A-Klasse 6: Markt Schwaben und Poing gewinnen - Oberpframmern II lässt Spiel sausen

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Will mit dem TSV Poing aufsteigen: Stefan de Prato. © Christian Riedel

Die SG Markt Schwaben gewinnt gegen tapfere Brucker knapp. Der TSV Poing macht mit Arcadia Messestadt kurzen Prozess, währenden Oberpframmern II nicht antritt.

SV Bruck – SG Markt Schwaben 1:2

Von lockerer Maibaum-Feiertagsstimmung war beim SV Bruck absolut nichts zu spüren. Angeführt und angetrieben von Libero-Spielertrainer Thomas Schwarzbauer kaufte die Heimelf dem Aufstiegsaspiranten SG Markt Schwaben im ersten Spielabschnitt den Schneid ab. „Bruck hatte daheim ja nicht umsonst erst zweimal verloren. Es war genau das erwartet schwere Auswärtsspiel“, sagte Gäste-Coach Michael Walther. „Bruck war griffiger in den Zweikämpfen und immer einen Schritt schneller.“ So konnte Schwarzbauer im Mittelfeld ungestört die SG-Abwehr mit einem hohen Ball aushebeln und Quirin Ritterswürden auf Umwegen das 1:0 erzielen (10.). Für Walthers Team zwar ein Weckruf, den man aber erst verzögert registrierte, bis Fabrizio Brandes nach einem Eckball goldrichtig stand – 1:1 (43.). „Nach der Halbzeit sind wir erst richtig in Bruck angekommen“, so Walther, der in der Kabine deutlich wurde. Bis zur 70. Minute habe Bruck stark dagegengehalten. „Dann war ihnen das Mittwoch-Spiel anzumerken und wir hatten zwei, drei gute Möglichkeiten.“ Den spielentscheidenden Gäste-Treffer leitete Lukas Brandts Einzelleistung ein, die Gero Haase souverän zum 1:2 und neunten Schwaben-Sieg in Folge vollendete (84.). (Julian Betzl)

SVB: Heiler, Hilger, Vollmayer, Weigl, Schwarzbauer, Emmerig, Beck, Widmann, Ritterswürden, Bellos, Kammerloher; Golla, Körner, Hagenraiher.

Markt Schwaben: Silbersack, Wagner-Liebetrau, Wasser, J+V Maier, Dremel, Niederdorf, Brandt, Brandes, Giannantonio-Tillmann; Beck, Häusler, Götz.

Nach halbem Dutzend ist die Luft raus

SC Arcadia Messestadt Mü. – TSV Poing 0:6

Mindestens fünf gute Gründe hatten die Poinger für ein High five nach dem Pausenpfiff. „Hut ab, wie solide und einfach wir auf diesem kleinen Kunstrasen von A nach B gespielt haben“, goutierte TSV-Spielertrainer Stefan de Prato. Nach dem „Dosenöffner“ durch Benedikt Obermaier (10.), legten Nino Siebert (20.) Freistoßkünstler Stefan de Prato (29./42.) sowie Florian Pflügler (31.) eine solides 5:0-Fundament für den zweiten Spielabschnitt. „Da haben wir leider nachgelassen, aber Arcadia war auch etwas müde gespielt.“ Große Freude bereitete Stefan de Prato dafür der eingewechselte Paul Heinsch, der das halbe Dutzend vollmachte (87.). „Paul habe ich von Innenverteidiger auf Stürmer umgeschult und jetzt belohnt er sich mit seinem zweiten Tor im zweiten Auftritt für seine harte Trainingsarbeit.“ (Julian Betzl)

Poing: Antelmann, Graßnick, Feichtmeyer, Obermaier, F+G Bobaj, S+C de Prato, Lauri, Pflügler, Siebert; Bremmer, Würz, Burseg, Heinsch, Schwarz, Sadric.

Gastgeber sagt die Partie ab

TSV Oberpframmern II – TSV Grafing Nichtantritt

„Was soll’s. Unsere Zweite ist abgestiegen. Eine vernünftige Mannschaft bekommen wir kaum zusammen“, hatte Pframmerns Cheftrainer Emanuel Lutz bereits am Freitag darauf verwiesen, dass „es sehr wahrscheinlich“ sei, die Partie sausen zu lassen – „was eigentlich nicht unser Stil ist. Aber das macht jetzt und hier keinen Sinn mehr.“ Grafing II darf sich die Punkte gut schreiben. (Wolfgang Herfort)