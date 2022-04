A-Klasse 6: VfB-Reserve kassiert nächste Packung - Poing auf Titelkurs

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Will mit dem TSV Poing aufsteigen: Stefan de Prato. © Christian Riedel

RW Oberföhring und VfB Forstinning III kommen unter die Räder. Der SV Bruck feiert einen wichtigen Sieg, Poing ein Remis. A-Klasse 6 kompakt.

SV Bruck – SC Arcadia Messestadt - 1:0: Das Polster wächst

Den Abstiegskampf-Charakter und die Tragweite dieser Begegnung habe man dem Spielverlauf ansehen können, fand Brucks Vorstand Tobias Dengl. „Kein schönes, aber ein ausgeglichenes Spiel, das wir am Ende aber verdient gewonnen haben.“ Gleichzeitig wuchs das Polster auf den ersten Abstiegsplatz auf nun sieben Zähler an. Das goldene Tor des Tages wurde von Quirin Ritterswürden förmlich erzwungen, als er bei einer hohen Hereingabe mit seinem ersten Kopfballversuch noch scheiterte, schnell nachsetzte und im zweiten Anlauf erfolgreich war (32.). Durch den Erfolg sicherte sich das Team um Spielertrainer Thomas Schwarzbauer im zweiten Heimspiel nach der Winterpause „drei ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt“, freute sich Dengl. (bj)

SVB: Heiler, Hilger, Vollmayer, Weigl, Forster, M.Golla, Thymnioulas, Emmerig, Ritterswürden, Schwarzbauer, Kammerloher; Specht, Beck, Widmann, V.Golla.

TSV Oberpframmern II – VfB Forstinning III - 0:4: Erneute Packung

„Dass es so eindeutig wird, hätte ich nicht gedacht“, sagte Pframmerns Coach Daniel Silbereisen nach der Niederlage. Er hatte vielmehr auf eine Reaktion seiner Mannschaft nach der vorangegangenen 0:8-Schlappe in Haar gehofft. „Aber es ist, wie’s ist“, so Silbereisen, der die erneute Niederlage coronabedingt von der Couch verfolgte. VfB-Routinier Jürgen Orend hatte die Gäste in der vierten Minute in Führung gebracht. Ein Doppelschlag von Simon Stockfleth (75./77.) brachte die Entscheidung, der Michael Neubert die Krone aufsetzte (87.). (hw)

Pframmern II: Gleich, Heiß, Th. Kronester, Mi. Lutz, Hintze, Limmer, Schedlbauer, Glas, Bene. Niedermaier, Probst, Schneider – Peller, Reinhardt, Riedhofer, Kasberger.

VfB III: Parteli, Zier, Pfeiler, Huber, Baier, Schieber, Stockfleth, Neubert, Aloi, Orend, Heindl – Seyfried, Riepl, Eisenreich.

RW Oberföhring – TSV Poing - 0:5: Auf Titelkurs

Der TSV Poing hat einen deutlichen Auswärtserfolg gefeiert. Die Mannschaft von Stefan de Prato ließ dem FC Rot-Weiß Oberföhring II nicht den Hauch einer Chance und gewann mit 5:0 (1:0). Nino Siebert eröffnete den Torreigen kurz vor dem Pausenpfiff (45.). Spielertrainer de Prato (64.) und Benedikt Obermeier (76.) erhöhten, ehe Siebert zwei weitere Male zur Stelle war (79., 82.). „Für Nino gab es anschließend ein Sonderlob“, verriet de Prato nach der Partie. Für Poing war es der 15. Sieg im 16. Ligaspiel. Damit eilt der TSV dem Meistertitel mit Hochgeschwindigkeit entgegen. (fhg)

Poing: Antelmann, Graßnick, Feichtmeyer, Behm, Simeth, Heinsch, Schwarz, S. de Prato, C. de Prato, Hering, Siebert - Obermaier, Bobaj, Sadric, Lauri, N. Bremmer.

SC Baldham-Vat. II – TSV Waldtrudering II - 2:2: Remis reicht

„Unterm Strich bin ich zufrieden, das Remis geht in Ordnung“, befand SCBV-Trainer Stefan Weitzl nach dem 2:2 gegen Waldtrudering II. Die Partie verlief laut Weitzl antizyklisch. Der Gast war im ersten Durchgang besser, Baldham II führte aber durch Timon Becker mit 2:0 (41. + 51.). Im zweiten war’s umgekehrt, doch jetzt traf der Gast zweimal durch Job (65.) und Holferried (66.). (arl)

SCBV II: Faust, Gizzi, Bär, Blichmann, Mundle, Kaiser, Kuhle, Hakon Hild, Sealy, Becker, Sassenbach, Rooshani, Henry Hild.