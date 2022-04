A-Klasse 6: Anzing im Formtief - Moosacher Moral wird nicht belohnt - Haar deklassiert Oberpframmern

Zeigte trotz der Niederlage eine starke Moral: Der TSV Moosach. © Christian Riedel / fotografie-ri

Der VfB Forstinning II punktet weiter. Der SV Anzing II bleibt im Frühjahr ohne Punkt. Die Moral des TSV Moosach wird nicht belohnt. Der TSV Oberpframmern II geht unter.

VfB Forstinning III – SV Bruck 3:0

Mit den drei Punkten gegen Bruck dürfte die Forstinninger Dritte schon die halbe Miete für den Klassenerhalt in der A 6 (München) eingefahren haben. „Jetzt müssen wir in Oberpframmern noch mal nachlegen“, fordert Co-Trainer Marco Götz von seiner Elf. In der ersten Halbzeit war es laut Götz „kein schönes Spiel von beiden Seiten“. Doch nach dem Seitenwechsel kontrollierte der VfB III das Spiel deutlich. Daniel Stimmers 1:0 nach schönem Steckpass fungierte als Dosenöffner (62.), Jonas Eisenreich (75.) und Simon Stockfleth (84.) legten nach. (Christian Scharl)

Forstinning III: Mader, Scheck, Pfeiler, Baer M., Christakakis, Grasser M., Stockfleth, Neubert, Aloi, Zier, Huber, Stimmer, Brandes, Eisenreich.

Bruck: Heiler, Hiilger, Volmayer, Holzmannstetter, Forster, Golla M. + V., Thymnioulas, Emmerig, Kammerloher, Schwarzbauer, Widmann, Wahler, Grabmaier.

SV Anzing II – TSV Grafing II 1:3

Weiter ohne Punkt im Frühjahr bleibt die Anzinger Reserve. Auch die SVA-Führung durch Markus Lämmel (21.) blieb letzlich ohne Bedeutung, Nikolai Kitzberger (40.), Florian Faßrainer (71.) und Ognjen Visnjic (75.) drehten die Partie für den Gast aus Grafing. (Christian Scharl)

Anzing II: Sonbeger, Vogl, Frank, Wünsch, Wehner, Spika, Spyra, Lämmel, Hausner, Stanglinger, Hamdard, Strasser, Guggenthaler, Pfürmann, Ruppenstein, Hollerieth.

Grafing II: Pfeifer, Oswald J. + L., Kitzberger, Lazarus, Visnjic, Dizdarevic, Urban, Djumsiti, Kippes, Heuermann, Ühlein, Maier, Gebele, Faßrainer, Sewald.

TSV Moosach – SC Baldham-Vater. II 3:4

Immer wieder mussten sich die Platzherren aufraffen und von Neuem herankämpfen. „Wir haben einfach zu den blödesten Zeitpunkten zu viele Fehler gemacht und die Tore kassiert“, sagte Moosach-Coach Günther Lehner, der seine Elf für ihre Moral zu gerne mit einem Punkterfolg belohnt gesehen hätte. Aufgrund der hohen Eigenfehlerquote sei die 3:4-Niederlage „aber auch verdient“ ausgefallen. Auf Nelson Rooks Doppelpack für die Gäste (1./29.) antwortete Martin Höher (36.). Rook legte nach Seitenwechsel aber prompt das 1:3 (49.) nach. „Wir sind wieder angerannt und waren nach Michi Hainthalers 2:3 (70.) eher am Ausgleich dran“, so Lehner. Corvin Deutschmanns 2:4 (76.) entschied jedoch. Und Lukas Goblitschke verkürzte ein drittes Mal für Moosach (92.). (Christian Scharl)

Moosach: Hoffmann, Sewald, T+M Hainthaler, Goblitschke, Holzwart, Mäusl, Bruckmoser, Höher, Traore, Hauser; Papa, Friedl, Autem. – SCBV II: Schmidt, Wiester, Gizzi, Mundle, Kaiser, Kuhle, Ha.Hild, Becker, Deutschmann, Rook, Schäfle; He.Hild, Rooshani, Mayer, Bär, Beck.

TSV Haar – TSV Oberpframmern II 8:0

„In der ersten Halbzeit waren wir enorm griffig, haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte Pframmerns Coach Daniel Silbereisen trotz frühem Gegentor (6.) und offensichtlicher Überlegenheit der Gastgeber. Der krasse Leistungsabfall nach der Pause (0:1) sei durchaus der akuten Krankheits- und Personalproblematik geschuldet. „Nach dem 0:4 ist es aber schon eine Charaktersache, was ich mache. Und wir haben uns da einfach gehen lassen.“ Sieben Gegentore in 45 Minuten „sagen eigentlich alles“. (Julian Betzl)

TSVO II: Gleich, Heiß, Gärtner, M.Lutz, Hintze, Limmer, Borutta, Röttinger, Schneider, Probst, Schmöller; Glas, Reinhardt, Silbereisen.