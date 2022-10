TSV Moosach kämpft sich ans Überleben heran - SC Baldham II kassiert Klatsche

Überrumpelt wurde Brucks Abwehr um Simon Heiler (re.) zu schnell von Furkan Durans (grün) Führungstor. Foto: sro © sro

Nur bedingt einverstanden zeigte sich Brucks Pressesprecher Kilian Emmerig mit der Punkteteilung gegen die Ebersberger Reserve. „Klar, eigentlich müsstest du zufrieden sein.“

SV Bruck – TSV Ebersberg II 2:2

Nach einem 0:2-Rückstand erkämpfte sich die Heimelf nämlich durch einen Treffer in letzter Minute noch den einen Zähler. „Aber wir haben nicht die Leistung auf den Platz bringen können wie in den letzten Wochen.“ Damit wären dann die anvisierten drei Punkte vielleicht möglich gewesen. Zwei frühe Gegentreffer von Furkan Duran (5.) und Stefan Giglinger (10.) brachten den SV Bruck in Not. Der Kopfballtreffer von Spielertrainer Thomas Schwarzbauer (70.) brachte neue Hoffnung, der Ausgleichstreffer entsprang schließlich einem Kopfball-Ping-Pong im Ebersberger Strafraum. Der Torschütze, natürlich auch per Kopf: Schwarzbauer (90.). arl

SV Bruck: Heiler, Hilger, Vollmayer, Emmerig, Schwarzbauer, Hagenraiher, Thymnioulas, Golla, Beck, Bellos, Kammerloher, Weigl, Widmann. – TSV Ebersberg II: Schmidmaier, Giglinger, Häusgen, Stärk, Öckl, Winkler, Niedermaier, Schedo, Weigl, Duran, Hartl, Köckeis, Chirco, Markio.

TSV Moosach – SC Grüne Heide Ism. II 2:0

Einen „hart erkämpften Arbeitssieg“ vermeldete Moosachs Fußballboss Jürgen Werner. Durch die drei Zähler in diesem wichtigen Abstiegsduell schaffte Moosach den Anschluss an die rettenden Ränge und hielt zudem den Kontrahenten aus Ismaning noch deutlicher im Blickfeld. „Wir saugen uns langsam ran und versuchen jetzt, über den Strich zu springen.“ Mit dem dritten Heimsieg in Folge ist diese Marke nun in Reichweite.

Trotz einiger Ausfälle entschied der TSV das Duell gegen Grüne Heide II also für sich. Der erste Treffer resultierte aus einem Distanzfreistoß von Bernhard Mäusl (35.). „Schön in den Winkel, der Bernhard kann das“, lobte Jürgen Werner Moosachs Torschützen. Den 2:0-Schlusspunkt markierte Kristijan Santic (80.). arl

Moosach: Vukovic, Hauser, Seban, Holzwart, Mäusl, Trogrlic, Sengün, Wagner, Santic, Kamara, Alba Bataller, Traore, Nedeljko.

SC Baldham-Vat. II – TSV Grafing II 1:5

Einen deutlichen Rückschlag musste die Reserve des SC Baldham-Vaterstetten hinnehmen. Nach stabilen Ergebnissen zuletzt setzte es gegen den TSV Grafing II aufgrund einer indiskutablen zweiten Halbzeit eine deutliche Pleite. „Keine Deckungsarbeit, keine Laufbereitschaft, kein Einsatz“, kritisierte Trainer Thomas Englert den Auftritt seiner Mannschaft. Dabei konnte Englert mit der ersten Halbzeit und dem Zwischenstand von 1:1 nach Treffern von Jeffrey Nass (38.) und Grafings Tim Mosch (43.) noch zufrieden sein. Doch das Grauen in Form von vier Gästetreffern durch Marcell Lazarus (48.), Tom Major (62.) und Doppelpacker Bernhard Hilger (79. + 89.) sollte noch folgen. arl

SCBV II: Schmidt, Andre, Nergert, Blichmann, Mundle, Rooshani, Gizzi, Hild, Nass, Sassenbach, Wahid, Makangilu, Beck, Herzig, Kaltwasser. – Grafing II: Ühlein, Seifert, Oswald L., Hertlein, Hilger K. + B., Lazarus, Dizdarevic, Major, Mosch, Brauckmann, Pannemann, Bauer, Djumsiti, Maisch, Geissler.