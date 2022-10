TSV Moosach schöpft Hoffnung - erste Niederlage für TSV Hohebrunn

Beule im Netz: Forstinnings Torwart Fabian Parteli konnte dem Ball nur hinterherschauen. Moosach traf noch drei Mal gegen den VfB. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

TSV Moosach – VfB Forstinning III 4:0

Das Kellerduell der A-Klasse 6 entschied der TSV Moosach mit einem deutlichen 4:0 für sich gegen die dritte Vertretung des VfB Forstinning. „So klar, wie es scheint, war es aber nicht“, erläuterte Moosachs Fußballchef Jürgen Werner nach der Partie. Mit den drei Punkten schaffte der TSV zumindest wieder die Annäherung an die Nichtabstiegsränge, während die Lage für Forstinning III nach dem gespielten Saisondrittel immer prekärer erscheint. Gerade einmal ein Zähler und acht Punkte Rückstand bedeuten bereits eine schwere Hypothek für das Unternehmen Klassenerhalt.

„Die frühen Tore haben uns natürlich gut getan,“ freute sich Werner über den Doppelpack von Kristijan Santic (7./14.). Vor allem das mit der Hacke erzielte 1:0 erfreute das Herz von Fußballästheten. Moosach legte im zweiten Abschnitt zum richtigen Zeitpunkt nach, wieder durch einen Doppeltorschützen. Sein Name: Kristian Zirdum (62./77.). arl

TSV Moosach: Vukovic, Stürzer, Möltner, Bataller, Holzwart, Zirdum, Sengün, Mäusl, Kamara, Weidmann, Santic, Saban, Traore.

VfB Forstinning III: Parteli, Zier, Stimmer, Forsch, Baier, Schieber, Heindl, Eilers, Aloi, Stockfleth, Brandes, Eberspächer, Riepl, Eisenreich.

SV Bruck – SC Grüne Heide Ismaning II 2:1

Mit „Erschrecken“ stellte Brucks Pressesprecher Kilian Emmerig die Annäherung seiner Mannschaft an die Aufstiegsränge fest. Dank einer Siegesserie pirschte sich die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Schwarzbauer bis auf einen Punkt an die Zielplätze heran. Dabei bohrte der SV Bruck ein dickes Loch ins Brett der Ismaninger. „Grundsätzlich war es aber ein Spiel auf ein Tor. Wir hatten eine Chance nach der anderen“, monierte Emmerig die Mangelhaftigkeit beim Torabschluss. Immerhin Schwarzbauer traf zweimal (13./70.). Ismaning II verkürzte zwar noch durch einen kuriosen Treffer von Schlussmann Sebastian Grotkasten (75.), der SV Bruck brachte den Sieg aber über die Zeit. arl

SV Bruck: Grabmaier, Weigl, Vollmayer, Emmerig, Schwarzbauer, Hagenraiher, Thymnioulas, Golla, Beck, Bellos, Kammerloher, Ritterswürden, Widmann.

TSV Ebersberg II – SV Dornach II 3:3

Eine furiose Aufholjagd hat die Reserve des TSV Ebersberg in der A-Klasse gegen den SV Dornach II hingelegt. Das Team von Manuel Markio kam nach einem 0:3-Zwischenstand spät in der Partie zurück und erkämpfte sich ein 3:3 (0:2). „Ich muss meiner Mannschaft Respekt zollen, dass sie eine solche Moral bewiesen hat“, war Markio stolz auf seine Schützlinge.

Zuvor hatten die Ebersberger über weite Strecken der Partie wie der sichere Verlierer ausgesehen. Nach dem 1:3-Anschlusstreffer durch Alexander Niedermaier (77.) keimte in der Schlussphase Hoffnung auf. „Dann hat uns eine Zeitstrafe für einen Dornacher Innenverteidiger in die Karten gespielt“, so Markio. Die TSV-Reserve nutze die Räume nun konsequent. Michael Winkler (79.) und erneut Niedermaier (85.) sicherten den Kreisstädtern am Ende noch einen Zähler. fhg

TSV Ebersberg II: Schmidmaier, Giglinger, Weiser, Albrecht, Oeckl, Winkler, Gröninger, A. Niedermaier, Schedo, Duran, Lüngen - Fischer, S. Niedermaier.

SC Baldham-Vat. II – TSV Hohenbrunn 1:0

Die Fußball-A-Klasse hat eine faustdicke Überraschung erlebt. Die Reserve des SC Baldham-Vaterstetten hat dem souveränen Spitzenreiter Hohenbrunn die erste Saisonniederlage beigefügt. Die Mannen von Thomas Englert siegten nach großem Kampf mit 1:0 (0:0). „Wir haben uns lange erfolgreich gewehrt, am Ende hatten wir eine eigene Druckphase“, so Englert. Daraus resultierte der Treffer des Tages durch Corvin Deutschmann (83.). Nach einer Standardsituation nickte der Baldhamer ein und schockte den Tabellenführer. „Dann haben wir verteidigt und gezittert und hinten alles weggeräumt“, freute sich Englert. Nach der 0:5-Heimpleite in der Vorwoche gegen Bruck war der Erfolg Balsam für die SCBV-Seele. fhg

SC Baldham-Vaterstetten II: Faust, Andre, Nergert, Kuhle, Mundle, Hintsch, Paul, Sassenbach, Deutschmann, Nass, Rohrmoser - Wahid, Mayer, Rooshani, Hild, Alt.