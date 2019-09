Stefan Haage und Grafing II wollen durch Derbysieg gegen Moosach an den Gästen vorbeiziehen

A-Klasse 6: kompakt

von Olaf Heid schließen

Christian Scharl schließen

Die A-Klasse 6 im Überblick.

VfB Forstinning III – SV Bruck So. 12:15

Die beiden Aufsteiger treffen in Forstinning aufeinander. Während sich der SV Bruck schon akklimatisiert hat mit immerhin zwei Siegen und einem Mittelfeldplatz, wartet der VfB Forstinning III weiterhin auf den ersten Punktgewinn. „Gegen Oberföhring haben wir uns auch ein bisschen angestellt“, merkte der VfB-Vorsitzende Arnold Schmidt zur letztwöchigen 2:3-Niederlage an.

RW Oberföhring II – TSV Poing So. 12:30

Stefan Bürgermeier hatte für seine Mannen nach dem 3:0-Erfolg bei Grüne Heide Ismaning II lobende Worte parat: „Nach dem Pokal-Spiel (Anm.d. Red.: 0:7 gegen Ligarivale Moosach) habe ich eine Reaktion gefordert und die ist auch gekommen“, so der Poinger Trainer. Die Unsicherheit im Spiel habe sich schnell gelegt, so dass bereits die 2:0-Pausenführung verdient gewesen sei. „Wir hätten auch noch die Tore vier und fünf machen können.“ Doch der verdiente Dreier habe laut Bürgermeier das geboten, „was ich gefordert hatte.“ Mit passender Einstellung und Kampfkraft soll auch die nächste Aufgabe am Sonntag in Oberföhring gelöst werden.

TSV Grafing II – TSV Moosach So. 13:00

Zum Nachbarschaftsduell bitten Stefan Haage und die Grafinger Reserve den TSV Moosach. Und hat dabei die Chance, mit einem Sieg in der Tabelle der A-Klasse 6 an den Gästen vorbei zu ziehen. Die Truppe von Tobias Seiler bereitete sich dank spielfreiem Wochenende 14 Tage lang auf das Derby vor, Grafings Kreisliga-Reserve landete derweil den Pflichtsieg bei Schlusslicht Feldkirchen. Ein ausgeglichenes Spiel ist zu erwarten, den nötigen Einsatz wird keins der Teams im Prestigeduell vermissen lassen.