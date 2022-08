A- und B-Klasse 3: Fehlstart ausgebügelt und fortgesetzt

Teilen

Einen großen Schritt kam der TSV Aßling dem 3:1-Heimsieg gegen den SK Waldkraiburg durch Jacob Mertls (rechts) 1:0-Türoffner näher. Mertls Frühstarthilfe gab den ersatzgeschwächten Büchsenbergern Auftrieb. © stefan rossmann

Englische Woche in der A- und B-Klasse.

TSV Aßling – SK Waldkraiburg 3:1

Den Liga-Fehlstart in Hohenthann hat der TSV Aßling mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SK Waldkraiburg ausgebügelt. Die Begegnung stand aber auf der Kippe, nach dem Ausgleich der Gäste in der 60. Minute hätte das Pendel durchaus auch in Richtung Waldkraiburg schwingen können. Zunächst startetet der TSV nach Maß in die Partie, Jacob Mertl brachte seine Farben früh in Führung (3.). Doch noch vor dem Seitenwechsel riss der Faden, Walkraiburg kam immer stärker auf.

„Da haben wir zwischenzeitlich um den Ausgleich gebettelt,“ erkannte Trainer Aleksandar Dimitrijevic. Undgenau den kassierten die Büchsenberger auch: Nachdem Schlussmann Thomas Huber noch einen Strafstoß von Burhan Karababa abwehrte, traf Can Aktaran nach einem schönen Angriff zum 1:1 (61.). „Dann haben wir aber das Ruder wieder herumgerissen,“ freute sich Dimitrijevic über die richtige TSV-Antwort. Yannick Lampl sorgte in Uwe-Seeler-Manier mit dem Hinterkopf für das 2:1 (72.), Tobais Höge stellte schließlich den Endstand zum 3:1 her (78.).

TSV Aßling: T+A Huber, Kerschbaumer, Böhm, Mayer, Lampl, Hackenberg, Mertl, Stacheter, Kagermeier, Magyari, Meier, Höge, Dimitrijevic, Corlik.

TSV Emmering II – SV Reichertsheim II 1:2

Ein Déjà-vu erlebten einige Zuseher bei dem Spiel der Emmeringer Reserve am Mittwochabend. Bereits am Vorabend unterlag die erste Mannschaft dem SV Reichertsheim mit 1:2, die Wiederholung des Ergebnisses lag allerdings nicht in der Absicht des TSV. In der ersten Halbzeit kassierte der TSV II dabei zwei „dumme Standardtore“, wie Pressesprecher Manuel Sedlmaier bedauerte. Bei der Gästeführung in der 18. Minute köpfte Tobias Lohmaier einen Eckball ins Emmeringer Tor. Und beim 2:0 rauschte ein Freistoß von Christian Bauer ins TSV-Netz (23.). In der zweiten Halbzeit drängte die Heimelf vehement, doch lange vergebens auf den Anschluss. Erst in der 89. Minute glückte Martin Breu das 1:2 nach einer Flanke von der linken Seite. Doch zu spät.

„Da ist uns irgendwie die Zeit ausgegangen,“ vermisste Sedlmaier ein paar Nachspielminuten mehr. Doch wie schon beim Kreisligateam konnte der Pressewart keine Vorwürfe an sein Team richten. „Es war ein super intensives Spiel.“ Inklusive einem Gerangel zwischen Alois Kirchlechner und dem Reichertsheimer Sebastian Bockmaier. Beide bekamen Gelb, bei Kirchlechner bedeutete dies: Gelb-Rot (71.). „Es hilft jetzt nix. Oberndorf und Reichertsheim waren zwei bruatle Gegner, gegen Soyen war es Unvermögen.“

Den drei Niederlagen möchte Sedlmaier nun endlich den ersten Saisonsieg folgen lassen. Am besten gleich heute Abend, um 19.30 Uhr, beim SK Waldkraiburg, die ja gerade erst mit einer 1:3-Pleite aus der Emmeringer Nachbarschaft heimgekehrt sind. Sedlmaier: „Wenn wir so wie gegen Reichertsheim auftreten, bringen wir was Zählbares nach Hause.“ arl

TSV Emmering II: Ametsbichler, Redl, Sedlmaier, Englhart, Mayr, Breu, Stellner, Beil, Kirchlechner A., Lohmaier, Napieralla, Wimmer, Widmann, Seibel, Köck.

TSV Obertaufkirchen – TSV Aßling II 18:30

Nach zwei Partien als Interimscoach rückt Josef Limberger bei der Aßlinger Reserve zurück in die zweite Reihe. „Stefan Holzmann kommt aus dem Urlaub zurück und übernimmt in Obertaufkirchen wieder.“ Aus der Urlaubsferne durfte sich der Aßlinger Reservecoach über einen Sieg und immerhin ein Remis gegen Vogtareuth durch ein Tor von Tobias Höge in der Schlussphase freuen. „Zu Obertaufkrichen kann ich leider gar nichts sagen“, bedauert Limberger fehlende Kenntnisse über den Kontrahenten, der neu in die Aßlinger Gruppe gekommen ist. arl